Chi è Alvin: moglie, figli, carriera e vita privata | Isola dei Famosi 2019

Alvin, il cui vero nome è Alberto Bonato, nasce il 18 ottobre del 1977 a Rho, in provincia di Milano. Debutta per la prima volta in televisione nel 1998 presentando Disney Channel.

Alvin: gli esordi

Nel 2000 conduce “Speed” e il magazine musicale “Rapido” accanto a Chiara Tortorella. È diventato anche conduttore radiofonico per Radio Italia Network e nel 2002 presenta “Top of the Pops“, in onda su Rai2. L’anno successivo presenta, in giro per l’Italia, il tour di “Pop of the Pops“, insieme a Ilary Blasy. Dopo due anni decide di dedicarsi alla recitazione interpretando nella fiction di Raidue “Diritto di difesa“, lavorando accanto a bravissimi attrici come Laura Chiatti e Martina Colombari. Dal 2009 entra nel cast di “Verissimo – Tutti i colori della cronaca“, presentato da Silvia Toffanin, e l’anno successivo è stato l’inviato durante il matrimonio regale di William e Kate.

Alvin: la carriera

Alvin ha lavorato nel ruolo di regista per uno spot televisivo relativo alla campagna 2014 dell’associazione di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker “Doppia Difesa”, contro la violenza sulle donne. Dal 2015 Alvin è l’inviato dell’Isola dei Famosi in Honduras e ha lavorato nel cast del reality show fino all’anno scorso, infatti è stato poi sostituito da Stefano De Martino. Nel 2015 conduce il “Concerto di Natale“, in onda su Canale 5, insieme a Silvia Toffanin.

Alvin: la vita privata

Alvin si è sposato nel 2007 con Kali Wilkes, una bellissima ragazza inglese e la coppia ha due figli Tommee e Ariel. Quest’anno ha deciso di rientrare nel cast dell’Isola dei Famosi ma con un ruolo differente: non sarà più lui l’inviato del reality show ma stavolta ha deciso di partecipare come concorrente per mettersi alla prova così potrà finalmente mettersi nei panni dei naufraghi.

