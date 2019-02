Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei Famosi, chi è Filippo Nardi

Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che naufragheranno in Honduras, ritroviamo la “gatta morta” Marina La Rosa.

Filippo al momento è impegnato nella conduzione della seconda edizione di #SarannoIsolani, il web-reality (disponibile su Mediaset Play), durante il quale 10 aspiranti naufraghi “non famosi” si stanno giocando un posto per l’Isola dei famosi. Ricordiamo allora gli esordi del famoso ex gieffino.

Filippo Nardi: dal GF ad oggi

Appartenente alla nobile famiglia toscana dei Nardi-Dei, Filippo Nardi è nato a Londra il 30 maggio del 1969. Disc jockey e conduttore televisivo, Filippo esordisce sul piccolo schermo come concorrente alla prima edizione (anni 2000) del Grande Fratello. La sua partecipazione al reality show è stata, come si suol dire, “breve ma intensa”. Nardi rimase infatti appena 13 giorni all’interno della casa prima di abbandonare il gioco sia per le “strette regole” della casa sia, soprattutto, per la mancanza delle sigarette: celebre la frase “Dove sono le mie sigarette?! Datemi le mie sigarette!”

Filippo Nardi, tra discoteche e tv

Nonostante il turbolento carattere, il personaggio di Filippo Nardi convinse il pubblico. Nel corso dei 15 anni successivi al Grande Fratello si è cimentato anche nel ruolo di conduttore televisivo. Nel 2002/2003 è entrato nel cast de le Iene su Italia 1, nell’estate dello stesso anno ha poi partecipato l’anteprima del Festivalbar nel quale intervistava i cantanti protagonisti delle serate dietro le quinte. Ha poi partecipato ad altri programmi come Loveline, Il ballo delle debuttanti e Switch Trip.

Mentre viveva queste esperienze Nardi ha anche continuato la carriera di DJ, attualmente fa parte delle discoteche Echoes di Riccione, Mazoom a Sirmione e Toqueville a Milano. Nel 2018 torna sul piccolo schermo partecipando alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi dove dimostra di “essere cresciuto” resistendo alle regole e prove del reality.

La vita privata di Filippo Nardi, lontana dai riflettori

La vita privata di Filippo Nardi è davvero “privata”. Racconta poco della sua vita sentimentale, tanto che di lui si sa solo che ha un figlio Zack di 16 anni, di cui parla spesso come papà orgoglioso nelle interviste.

