Dove vedere MasterChef 8 in diretta, streaming TV o replica Diretta streaming e tv MasterChef 8

Da giovedì 17 gennaio 2019 va in onda la nuova stagione del famoso cooking show, MasterChef. Nella prima puntata conosceremo gli aspiranti chef che, durante il Live Cooking, daranno prova delle loro capacità per poi sfidarsi nell’Hangar, da cui emergeranno i 20 migliori che entreranno nella cucina di MasterChef. Mentre i meccanismi del programma e delle prove resteranno gli stessi, l’ottava edizione porta una novità riguardo i giudici. Ad affiancare Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri ci sarà lo chef stellato Giorgio Locatelli (proprietario della Locanda Locatelli a Londra).

Dove e come vedere MasterChef 8

La prima puntata di MasterChef Italia 2019 andrà in onda da giovedì 17 gennaio su Sky Uno in prima serata (21.15). Sky Uno è l’unico canale che trasmette le puntate in prima TV e le repliche. Una volta terminato il programma, dopo qualche mese, il cooking show sarà ripresentato su TV8. Per tutti i MasterChef fan che non hanno Sky e non vogliono aspettare mesi prima di poter guardare le puntate, si può ricorrere allo streaming online.

Come funziona lo streaming online

In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento, riservata agli abbonati Sky, Sky Go che permette di seguire i canali Sky da PC, tablet e smartphone. Una soluzione per guardare MasterChef 8 da PC e dispositivi mobile senza abbonamento Sky è Now TV (molto utilizzato per lo sport). Per vedere i programmi in onda su Sky Uno, si può attivare Now TV e usufruire della prova gratuita di 14 giorni. Al termine del periodo di prova gratuita si può disattivare il rinnovo oppure continuare a usufruirne acquistando l’abbonamento mensile ( Ticket Intrattenimento).

Per chi non si trovi nella possibilità di fare quanto sopra descritto, non bisogna scoraggiarsi. MasterChef è infatti uno dei programmi di cucina più riusciti e amati dal pubblico. Per questo è anche molto attivo sui social. Collegandosi quindi ai profili ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram si potrà sia scorgere qualche nuova informazione ed anticipazione in attesa del suo arrivo su TV8, sia commentare – per chi lo guarderà in diretta – le puntate del talent culinario più amato in Italia.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM