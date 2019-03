Simonetta Columbu: età, fidanzato e vita privata. Chi è Ginevra Chi è Simonetta Columbu

Nella quinta stagione di Che Dio ci aiuti si affaccia un nuovo personaggio, Ginevra, interpretato dalla giovane attrice Simonetta Columbu. Scopriamo di più sulla ragazza e sulla storia di Ginevra.

Simonetta Columbu, chi è la giovane attrice

Simonetta Columbu nasce in Sardegna, nel 1993, figlia d’arte. Il padre infatti, Giuseppe Columbu è un noto regista sardo, autore di Arcipelaghi e Su Re. Consegue il diploma al liceo classico Siotto Pintor di Cagliari, dopo di che dedica tutta se stessa alla recitazione. Dopo un breve periodo vissuto a Londra per studiare la lingua inglese, torna in Italia e si trasferisce a Roma per studiare recitazione alla Duse International. Finita la scuola di recitazione, dopo numerosi provini (dura prova per tutti gli attori), nel 2017 arriva finalmente la sua occasione. Quell’anno Simonetta viene scelta per interpretare il ruolo di Radiosa in Io sono tempesta, film diretto da Daniele Luchetti in cui hanno recitato Marco Giallini ed Elio Germano. Nello stesso anno ha lavorato anche ad un altro film, sotto la regia del suo stesso padre, Surbiles.

Simonetta Columbu: giovane, fresca, brillante e divertente

Tutti quelli che hanno incontrato la giovane attrice per un’intervista sono rimasti colpiti dalla sua personalità giovane e fresca ma anche divertente e brillante, sembra insomma che Simonetta abbia tutte le carte in regola e un grande potenziale per diventare un’attrice di successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nonostante sia attiva sui social, dove i fan la seguono felicemente, si hanno poche informazioni personali. Quello che si conosce di Simonetta Columbu è che è un’appassionata di sport: principalmente danza, kick-boxe, surf, skate ed equitazione. Molto legata alla famiglia ha ereditato la vena artistica dal padre e la forza di continuare a credere in se stessi dal nonno paterno.

Simonetta, alias “Ginevra”

Il personaggio di Ginevra è una delle new entry della quinta stagione della serie Che Dio ci aiuti. In un’intervista Simonetta ha descritto Ginevra come un personaggio fuori dagli schemi, è buffa ma anche molto profonda, con la testa tra le nuvole ma estremamente riflessiva. Il percorso che ha fatto interpretando quel ruolo per 8 mesi l’ha portata, a detta sua, a una grande crescita non solo dal punto di vista artistico ma anche e soprattutto umano. Si è creata una sorta di affinità crescente tra l’attrice e il personaggio che non farà altro che arricchire la vita di Simonetta.

