Calendario concerti 2019: date, cantanti ed eventi principali Concerti 2019, tutti gli eventi

Che avvengano in un teatro o in uno stadio, tra tante o poche persone, i concerti regalano sempre un’esperienza unica e travolgente. Anche quest’anno sono in programma tante esibizioni di band e artisti. Ma cosa prevede il calendario dei concerti in Italia del 2019?

Calendario concerti 2019: le date di gennaio ed i cantanti

C’è grande attesa per i concerti di gennaio 2019. Max Gazzè si esibirà dal 17 al 19 gennaio al New Age Club nella città veneta di Roncade.

Dal 24 al 26 dello stesso mese, sarà in Toscana al The Cage Theatre nella città di Livorno. L’ultima data di gennaio è il 31 in Abruzzo al Club Pin Up a Mosciano Sant’Angelo.

I rapper in concerto a gennaio 2019

Per gli appassionati dell’hip hop, il rapper Luché sarà il 19 gennaio al Wow Club a Torino mentre il 26 all’Alcatraz di Milano. Inoltre Noyz Narcos si esibirà il 18 gennaio all’Estragon di Bologna ed il 25 alla Casa della Musica a Napoli.

Willie Peyote il 17 gennaio sarà all’Alcatraz di Milano mentre il rapper Tedua il 19 canterà al Demodè Club a Modugno in Puglia. Drafgold sarà il 19 gennaio al Vox Club di Nonantola in Emilia-Romagna mentre il 26 si esibirà al Kindergarten di Bologna.

Le date dei concerti di gennaio 2019: dai Viito a Riccardo Sinigallia

Per i più piccoli il 26 gennaio 2019 il Teatro Alfieri di Torino ospiterà Maggie and Banca Fashion friends. I Viito saranno a Parma al Campus Industry Music il 18 mentre il 19 si esibiranno al Urban Club a Perugia.

I Modena City Ramblers per questo mese si esibiranno solo il 19 all’Hall di Padova. Infine il cantautore Riccardo Sinigallia il 17 sarà all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 19 al Locomotiv Club di Bologna ed il 25 al Santeria Social Club di Milano.

I concerti di Malika Ayane, Tiromancino e Calcutta

Per chi amasse la voce calda ed avvolgente di Malika Ayane, niente paura. La cantante ha in programma per gennaio tre esibizioni: il 18 a Modugno al New Demodè Club, il 23 al Teatro Metropolitan di Catania e il 24 al Teatro Golden di Palermo.

Anche per i Tiromancino si prospetta un mese molto impegnativo con sei date che partono dal 19 a San Benedetto del Tronto per passare il 21 a Firenze, il 26 a Bologna, 27 a Torino, il 28 a La Spezia ed infine il 31 a Napoli. Il cantautore Calcutta ha ben sette concerti sparsi in tutta Italia a gennaio che partono il 17 gennaio e terminano il 26.

Le ultime esibizioni di gennaio 2019

Mr Rain si esibirà dal 22 al 25 gennaio mentre la band salentina dei Boomdabash dal 24 al 26. Dodi Battaglia il 25 e 26 gennaio sarà prima a Roma e poi a Verona.

Si concludono gli eventi più importanti di questo mese con Davide Van De Sfroos il 29 ed Ermal Meta il 30 e 31 gennaio.

Calendario concerti: gli eventi principali di tutto il 2019

Nel mese di febbraio molti dei cantanti di gennaio regaleranno una seconda esibizione. Tra questi ricordiamo Max Gazzè, Davide Van De Sfroos, Malika Ayane, Riccardo Sinigallia, Calcutta ed Ermal Meta.

Inoltre ci saranno anche tanti concerti nuovi e tour con tappe in tutta Italia in questo 2019 come quello di Benji e Fede, Dark Polo Gang, Massive attack, Subsonica, Negramaro ed Emma.

A marzo si esibiranno Ozzy Osbourne, Patty Pravo, Irama, Le Gazelle, Antonello Venditti ed Alessandra Amoroso.

Durante ci saranno non solo esibizioni di artisti italiani come i Meneskin, Luca Carboni, Salmo, Fedez, Claudio Baglioni, Jovanotti ed Elisa ma anche cantanti internazionali come Lenny Kravitz ed Elton John.

