Made in Sud 2019: conduttori, cast e anticipazioni. Quando inizia

Dopo la tiepida edizione del 2017, Made in Sud 2019 sta per andare in onda. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha dichiarato infatti di voler riportare in televisione il programma comico con una nuova ed esaltante stagione.

Lo show, come in precedenza, probabilmente sarà girato negli studi di produzione Rai di Napoli e potrà contare su di un cast di comici talentuosi e personaggi noti dello spettacolo. Ma quando andrà in onda Made in Sud 2019?

Made in Sud 2019: quando inizia e le anticipazioni

Come già detto in apertura di articolo, Freccero, durante la conferenza sui progetti Rai, ha espresso chiaramente la volontà di inserire Made in Sud 2019 nel palinsesto Rai. L’ultima stagione del programma risale al 2017 e pur potendo contare su una grande varietà di comici non è riuscita a convincere il pubblico.

Nelle intenzioni del direttore c’è quella di preservare le caratteristiche peculiari dello show, come la presenza di tanti comici meridionali, ma allo stesso tempo innovare lo spettacolo con idee originali che possano divertire i telespettatori. Per quanto riguarda la data della messa in onda, lo show ripartirà ufficialmente lunedì 4 marzo 2019

I conduttori ed il cast di Made in Sud 2019

Il conduttore del programma è Stefano De Martino, ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez. Il cast non è stato ancora reso noto ma è probabile che tornino vecchie conoscenze e nuove proposte comiche ad arricchire lo show.

In molti sperano di rivedere Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci che nelle precedenti edizioni con la loro bellezza e simpatia hanno riscosso il favore del pubblico. Non resta quindi che aspettare e scoprire il 4 marzo le novità di Made in Sud 2019!

