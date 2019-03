Virginia Raffaele a Sanremo 2019: Belen, altezza e vita privata Chi è Virginia Raffaele a Sanremo e imitazioni

Virginia Raffaele è nata il 27 settembre del 1980 a Roma. La sua famiglia composta da circensi: la nonna infatti era un’acrobata cavallerizza che gestiva il circo Preziotti e anche Virginia lavora come stuntwoman. Fin da piccola ha chiaro quale strada intraprendere: a soli 19 anni, infatti, Virginia si diploma all’Accademia Teatro Integrato e studia danza moderna e classica all’Accademia Nazionale.

Gli esordi di Virginia

A 20 anni Virginia insieme agli amici Francesca Milani e Danilo De Santis, forma un trio comico “Due interi e un ridotto”, il quale ha successo nel mondo del cabaret e così la giovane inizia a farsi conoscere dal pubblico italiano. Viene chiamata anche per recitare in teatro: infatti, Virginia Raffaele recita per Vincenzo Zingaro ne “Le nuvole” di Aristofane.

La carriera, tra imitazioni e conduzione

Virginia inizia con straordinarie imitazioni di molti personaggi famosi, quali Belen Rodriguez, Carla Fracci e Fiorella Mannoia conquistando il pubblico grazie alla sua comicità e alla sua bravura. Ha partecipato anche ad alcune serie tv come “Compagni di scuola” (in cui ha recitato accanto a Massimo Lopez) “Carabinieri” e “Incantesimo“. Nel 2010 entra in RAI, lavorando nel programma della domenica “Quelli che il calcio” in cui Virginia propone numerose imitazioni, tra cui Ornella Vanoni e Belen Rodriguez.

Il lavoro in tv, da Striscia a Come quando fuori piove

Nel 2013 presenterà il tg satirico “Striscia la notizia” insieme a Michelle Hunziker. Inoltre Virginia Raffaele arriva all’apice della sua carriera nel maggio del 2017 quando andrà in onda un programma televisivo “Facciamo che io ero“, ideato e condotto proprio da lei. Dopo meno di un anno ritornerà alla conduzione di in un nuovo programma, in onda su la7, “Come quando fuori piove“. Virginia condurrà-accanto a Claudio Baglioni- la nuova edizione del Festival di Sanremo.

La vita privata di Virginia Raffaele

L’attrice e presentatrice è stata a lungo fidanzata con Ubaldo Pantani, suo collega imitatore che ha conosciuto nella squadra di “Quelli che il calcio”. Ma i due si soli lasciati dopo qualche anno. Virginia è comunque molto riservata e anche sui social non si trovano notizie riguardo la sua vita fuori dagli schermi.



