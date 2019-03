Frank Matano: età, altezza e vita privata. Chi è il giudice Chi è Frank Matano e carriera

Per il quarto anno consecutivo Frank Matano è stato scelto come giudice Italia’s Got Talent 2019. L’artista negli ultimi anni ha intrapreso anche la carriera d’attore partecipando a pellicole di successo.

Sembrano lontani i tempi in cui Frank caricava gli scherzi telefonici sul suo canale Youtube. Eppure proprio grazie a quei video la sua carriera artistica ha preso il volo. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale di Frank Matano?

Frank Matano: età, altezza e carriera

188 cm di altezza per circa 74 kg. Queste le caratteristiche fisiche del comico campano. Francesco Matano, questo il vero nome di Frank, nasce il 14 settembre del 1989 a Santa Maria Capua Vetere da padre italiano e madre americana. Dopo aver trascorso un’infanzia tranquilla a Carinola, frequenta la scuola negli Stati Uniti e si diploma in lingue alla Cranston High School East, in Rhode Island.

Tornato in Italia dopo la maturità, Frank nel 2007 inizi a caricare sul suo canale Youtube i video degli scherzi telefonici che al tempo faceva. Diventa così uno dei primi e più famosi youtuber italiani. Il grande successo arriva però nel 2009 quando partecipa alle Iene prima come inviato e poi come conduttore accanto ad Ilary Blasi e Giampaolo Morelli. Successivamente presenta su Sky il programma dedicato agli scherzi telefonici Sky scherzando? per poi passare al cinema con Fuga di cervelli e Tutto molto bello.

Frank ha recitato anche accanto al suo collega di giuria Claudio Bisio nella pellicola di Alessandro Genovesi Ma che bella sorpresa. Matano nel 2018 è il protagonista di Sono Tornato, commedia diretta da Luca Miniero e Tonno spiaggiato. Inoltre Frank non solo è uno dei giudici di Italia’s Got Talent 2019 ma è anche uno dei protagonisti del film Attenti al gorilla che a breve uscirà al cinema.

La vita privata di Frank Matano: la fidanzata

Pur essendo così aperto e spigliato, Frank non ama parlare della sua vita privata. Il comico ha dichiarato di aver conosciuto la fidanzata proprio grazie al suo lavoro. La ragazza infatti era una fan dei suoi video e poco dopo averlo contattato è scattato l’amore.

Della fidanzata sappiamo solo che studia Giurisprudenza e vive a Sessa Aurunca. A causa degli impegni televisivi la coppia spesso passa lunghi periodi senza vedersi. Tuttavia Frank non ha escluso l’idea che in futuro ci possa essere addirittura un matrimonio.

