Claudio Bisio: età, altezza, moglie e figli. Chi è a Sanremo 2019 Carriera e vita privata Claudio Bisio

Al fianco di Claudio Baglioni, nella conduzione di Sanremo Festival 2019, ci saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il palco dell’Ariston rappresenta un’altra “prima prova” per Bisio che, data la sua esperienza, promette bene.

L’attore, comico e conduttore, Claudio Bisio sembra sempre avere, infatti, “una marcia in più”. Che debba interpretare un personaggio per il grande schermo, giudicare talenti (da quattro anni è uno dei quattro giudici del programma Italia’s Got Talent) oppure presentare uno show, Claudio Bisio riscuote sempre grande successo. Vedremo allora, dal 5 al 9 febbraio, come il conduttore intratterrà gli ospiti e il pubblico di Sanremo 2019.

Moglie e figli: Claudio Bisio dietro le quinte

Claudio Bisio è nato a Novi Ligure (in provincia di Alessandria), nel marzo del 1957. Originario piemontese, resterà poco tempo nella regione, ad appena 5 anni si trasferisce a Milano dove si formerà come attore e comico, frequentando la prestigiosa scuola del Piccolo di Milano.

Così come il suo talento si dimostra presto e il comico inizia una lunga carriera di successi ancora in corso, anche sul piano privato e sentimentale la vita di Bisio non è stata da meno.

Claudio Bisio e Sandra Bonzi: l’incontro a Milano nel 1992

Nel 1992, in un locale di Milano chiamato Stella Alpina, Claudio ha incontrato la donna che dieci anni dopo sarebbe diventata sua moglie, Sandra Bonzi.

Sandra, classe 1964, è una brillante giornalista. La donna è infatti una delle firme più note di alcuni settimanali come Donna Moderna e Repubblica, ha inoltre collaborato in qualità di esperta di comunicazione con realtà televisive e cinematografiche importanti come Mediaset, Sky e Disney Channel ed ha anche scritto un libro assieme al marito Claudio: Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata.

Rivelata da Claudio Bisio come una “semplice storia di sesso e basta”, quella con Sandra Bonzi è poi diventata una grande storia d’amore che dura da oltre trent’anni. Sebbene Claudio sia uno degli uomini più corteggiati nel mondo dello spettacolo, i due formano tutt’ora una coppia affiatata che ha resistito anche alle lontananze e alle gelosie. Dalla loro unione hanno avuto due figli, Alice (1996) e Federico (1998).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM