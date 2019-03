Alessandro Preziosi: figli, fidanzata e carriera. Chi è l’attore Chi è Alessandro Preziosi

Ne è passato di tempo da quando Alessandro Preziosi era l’affascinante Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa. L’attore napoletano ha fatto innamorare milioni di donne con ruoli sempre diversi.

Dalla commedia al dramma, dal teatro alla fiction, Alessandro ha dimostrato di avere grandi capacità attoriali. Complice l’innegabile bellezza, ad oggi è uno degli volti più amati dello spettacolo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e professionale ?

Alessandro Preziosi: altezza, peso, età e carriera

183 cm di altezza, 66 kg e due occhi azzurri che fanno sognare. Queste le caratteristiche fisiche che rendono tanto affascinante l’attore napoletano. Alessandro nasce a Napoli il 19 aprile del 1973 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Dopo aver trascorso un’infanzia ed adolescenza spensierata, l’artista si dedica agli studi universitari laureandosi in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli. Alessandro, pur avendo scelto un percorso che lontano dal mondo dell’arte, coltiva la passione per la recitazione.

Nel ‘96 partecipa ad una puntata dello show Beato tra le donne, vincendola. Dopo aver recitato in alcuni spettacoli teatrali, frequenta l‘Accademia dei Filodrammatici a Milano per accrescere le sue capacità attoriali. La notorietà arriva però negli anni ’90 quando approda in tv con la soap opera Vivere e Una donna per amico 2.

Alessandro Preziosi: televisione e cinema

Nel 2003 con il ruolo di Fabrizio nella serie Elisa di Rivombrosa, Alessandro diventa il vero e proprio idolo di milioni di donne. Da questo momento in poi, la stella dell’attore napoletano non si è mai eclissata. L’elenco delle pellicole, fiction e spettacoli teatrali di cui è stato protagonista è infinito e in continuo aggiornamento.

Tra i tanti film di successo a cui ha partecipato ricordiamo Vaniglia e cioccolato di Ciro Ippolito, la miniserie Il capitano, I viceré di Roberto Faenza e La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio Taviani. Nel 2008 recita in Il commissario De Luca, fiction basata sui libri di Carlo Lucarelli.

Alla televisione alterna il teatro e il cinema senza mai fermarsi. Con Michele Placido è uno dei protagonisti de Il sangue dei vinti di Michele Soavi per poi passare alla commedia di Ozpetek Mine vaganti. Dopo la fiction Sant’Agostino torna al cinema con Maschi contro femmine e Femmine Contro maschi di Fausto Brizzi.

Alessandro Preziosi è Marco Lo Bianco in Liberi di scegliere

Nel corso degli anni Alessandro è passato dai ruoli seri a quelli impegnati senza mai perdere colpi. Uno degli ultimi suoi lavori lo vede come protagonista del film Rai Liberi di scegliere in cui veste i panni del coraggioso giudice Marco Lo Bianco che lotta per salvare i ragazzi dalla ‘ndrangheta.

Al pari di quella professionale, anche la vita privata di Alessandro è molto movimentata. L’attore però dopo alcune relazioni burrascose sembra aver trovato finalmente la felicità.

La vita privata di Preziosi: gli amori passati e i figli

Preziosi è stato al centro dell’attenzione non solo per le sue interpretazioni ma anche per le sue vicende sentimentali. La prima relazione nota al pubblico è quella che ha avuto negli anni ’90 con Rossella Zito. Dal loro amore è nato nel ‘95 Andrea Eduardo.

Dopo la fine del rapporto, sul set di Elisa di Rivombrosa, Alessandro si innamorato perdutamente di Vittoria Puccini. I due hanno avuto nel 2006 una splendida figlia di nome Elena ma la relazione tra alti e bassi è poi naufragata. Successivamente Preziosi si è lanciato in una nuova storia con Greta Carandini con la quale ha convissuto per ben tre anni.

Chi è l’attuale fidanzata di Alessandro Preziosi

Alessandro sembra aver trovato finalmente la serenità con Elettra Pierantoni. Della donna sappiamo solo che è una sceneggiatrice e che si occupa anche di documentari e cortometraggi.

Alessandro non ha rivelato altri dettagli sulla relazione ed ha dichiarato che parlerà di lei solo quando diventerà sua moglie.

