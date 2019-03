Preavviso Quota 100 pensione anticipata dipendenti pubblici e privati Quota 100 e preavviso pubblici-privati

In attesa dell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri del decreto che contiene le misure principali di questa Manovra (Quota 100 e reddito di cittadinanza) continuano le domande sul funzionamento delle nuove misure.

In particolare di Quota 100. Una soluzione molto attesa. Da tutti quei lavoratori che, raggiungendo i requisiti minimi per l’accesso, sacrificheranno volentieri una parte del loro trattamento pensionistico per non lavorare più.

Tra le questioni più dibattute, oltre a quella della liquidazione del Tfr, spicca anche il preavviso. Come funziona? Entro quanto tempo deve essere dato? E quali sono, se ci sono, le differenze tra dipendenti pubblici e privati?

Preavviso Quota 100 dipendenti pubblici e privati: le finestre di uscita

In attesa di conoscere i dettagli definitivi e ufficiali su Quota 100 e le circolari non resta che dare uno sguardo alla bozza di decreto.

Dove si legge che i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Gli stessi soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 conseguiranno il diritto di accesso a Quota 100 dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Capitolo differente per i dipendenti della pubblica amministrazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, infatti, sono applicate delle regole differenti per i dipendenti pubblici. Coloro i quali hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019. I dipendenti pubblici che invece maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 conseguiranno il diritto di accesso a Quota 100 trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Preavviso Quota 100: come funziona

Relativamente alla domanda da presentare per accedere a Quota 100, una volta maturati i requisiti, nel testo si legge che la domanda dovrà essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Dunque, stando così le cose, per i dipendenti privati il preavviso Quota 100 dovrebbe essere fornito al proprio datore di lavoro a 3 mesi dall’uscita.

Tuttavia, per quanto riguarda la prima fase di uscita, è meglio attendere le istruzioni ufficiali per conoscere le tempistiche di preavviso per i dipendenti privati e pubblici relativamente alla prima tranche.

