Adriano Celentano: età, moglie e figli. Cosa fa oggi, le curiosità Carriera e vita privata Adriano Celentano

È davvero difficile trovare qualcuno che non conosca Adriano Celentano. Cantante, attore, showman, il Molleggiato è al centro della scena artistica del nostro Paese da decenni. Dai lontani anni ’50 ad oggi si è perso il conto dei suoi successi tanto da essere oramai considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana.

Artista impegnato, con le sue dichiarazioni ha spesso scatenato polemiche. Nonostante non sia più un ragazzino, Adriano è sempre impegnato in nuovi progetti. Ma cosa fa oggi il cantante milanese?

Adriano Celentano: età e cosa fa oggi

È passato un po’ di tempo da quando il 6 gennaio del 1938 è nato a Milano Adriano Celentano. Il cantante è legato alla sua città natale da un rapporto di profondo amore e di odio per la sfrenata cementificazione che il capoluogo lombardo ha subito nel corso degli anni. L’artista da sempre impegnato nella lotta contro lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali e la violenza che dilaga nella società, ha affrontato questi temi anche nel suo ultimo lavoro Adrian.

La serie animata, a breve in onda su Canale 5, è ambientata in un futuro distopico in cui l’umanità è oppressa da un regime dittatoriale. Eroe e protagonista delle vicende è proprio Adriano Celentano che si batterà per salvare gli uomini dal destino a cui sembrano oramai condannati. L’artista ha scelto come disegnatore il grande Milo Manara mentre le musiche sono state curate da Nicola Piovani. Una vita ricca di impegni quella di Celentano che per fortuna ha potuto sempre contate sul sostegno della sua famiglia.

La vita privata di Adriano Celentano: la moglie ed i figli

Adriano dal ’63 è sposato con l’attrice Claudia Mori. La coppia tra alti e bassi ha continuato a vivere insieme ed oggi è unita più che mai. Legati da un profondo amore i due artisti hanno condiviso gioie e difficoltà con la consapevolezza di poter contare sempre l’uno sull’altra.

Dal loro matrimonio sono nati nel ’65 Rosita che poi è diventata una presentatrice di programmi televisivi, nel ’66 Giacomo che invece in passato ha partecipato a Sanremo e nel ’68 Rosalinda che ha intrapreso la carriera d’attrice.

Curiosità su Adriano Celentano

Forse non tutti sanno che Adriano Celentano è nato veramente nella celebre via Gluck più volte citata nelle sue canzoni. L’artista è stato chiamato così in onore della sorella Adriana scomparsa a soli 9 anni a causa di una leucemia.

Celentano in realtà ha cominciato la carriera artistica come imitatore di Jerry Lewis, presentatore e comico americano. Infine indimenticabili sono le polemiche scoppiate quando Adriano decise di cantare a Sanremo 24 mila baci dando le spalle al pubblico.

