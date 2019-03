Quanto ha guadagnato Virginia Raffaele a Sanremo 2019, stipendio e cachet Virginia Raffaele, stipendio e ingaggio a Sanremo

Mentre continua la polemica sulle spese, i ricavi e soprattutto gli stipendi che aspettano a Claudio Baglioni, Virginia Raffaele (clicca qui per la sua biografia) e Claudio Bisio, cresce anche l’attesa e la curiosità in merito a stile e intrattenimento. Tra la triade pronta a calcare il palco dell’Ariston c’è, appunto, anche la comica Virginia Raffaele. Quella al Festival di Sanremo non è una “prima volta” per Virginia. Nel 2016, infatti, la comica romana, classe 1980, partecipò nelle vesti di conduttrice al festival catturando l’attenzione del pubblico. Una prova importante che diede un grande merito a Virginia, la quale si dimostrò essere talentuosa e capace di intrattenere il pubblico.

Il cachet per i conduttori – tra cui Virginia Raffaele – di Sanremo 2019

A dire la propria in merito alla questione è stato anche il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, per il direttore artistico Claudio Baglioni sarebbe pronto un compenso di 700 mila euro (100 mila in più rispetto all’anno scorso), cifra definita a differenza dei colleghi Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Per i due co-conduttori si vocifera di un contratto già firmato al momento dell’invito a partecipare al Festival di Sanremo. Secondo tale fonte, a Claudio Bisio spetterebbero 450mila euro mentre a Virginia Raffaele ne andrebbero 350mila. Si tratterebbe di cifre importanti ma in linea con il mercato televisivo, sebbene si riscontri un aumento rispetto a quanto percepito nell’edizione precedente da Michelle Hunziker, Favino e dallo stesso Baglioni. Il motivo? Il successo avuto da Sanremo 2018.

Nonostante sia quasi “tradizione” discutere sui compensi alle porte di Sanremo, questa volta è intervenuta la Rai per mettere a tacere ulteriori polemiche. La Rai ha infatti tenuto a precisare che il compenso del direttore artistico sarà uguale a quanto recepito per la scorsa edizione: 585 mila euro. I costi della 69esima edizione sembrano quindi in linea con quelli precedenti. Per quanto riguarda Virginia Raffaele e Claudio Bisio la situazione non è ancora stabilita. Si dice che si vorrebbe arrivare a un compenso di 250 mila euro per Bisio e di 150mila per Virginia. Il tutto rientrerebbe in un piano di razionalizzazione di contenimento per conduttori e talent.

Clicca qui, per la guida completa al 69esimo festival della musica italiana.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM