Legge 104: agevolazioni fiscali carburante ed elettrodomestici 2019? Agevolazioni 2019 per Legge 104

I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcuni benefici, ma non di natura economica. Tuttavia, alcuni di questi riguardano le detrazioni fiscali e le agevolazioni relative, ad esempio, all’acquisto di veicolo o elettrodomestici, mentre altre riguardano il carburante. Quali sono le ultime novità in merito di detrazioni fiscali per i titolari di Legge 104? Andiamo a scoprirle.

Legge 104: agevolazioni fiscali carburante 2019, esistono?

I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni relative all’acquisto di veicoli. Tuttavia, tra le agevolazioni non rientra l’acquisto di carburante. Chi acquista un’autovettura può invece usufruire della detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta, nonché la possibilità di acquistare il mezzo approfittando dell’Iva agevolata al 4%. Tra le altre agevolazioni previste spicca l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Hanno diritto a queste agevolazioni i seguenti soggetti.

Non vedenti e sordi;

Portatori di handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

Soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie (previo adattamento tecnico-strumentale del veicolo).

D’altra parte, le agevolazioni sopra riportate sono riconosciute solo per i veicoli utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, a beneficio delle persone disabili.

Dunque, non sono previste agevolazioni o detrazioni legate all’acquisto di carburante, né tantomeno per le spese sostenute per l’assicurazione auto.

Legge 104: agevolazioni fiscali elettrodomestici 2019, ci sono?

Tuttavia, alla pari del carburante, la Legge non prevede agevolazioni neppure per l’acquisto degli elettrodomestici. Nessuna applicazione di Iva agevolata, né possibilità di detrazione Irpef per le spese sostenute.

Tali agevolazioni sono invece previste per l’acquisto di mezzi necessari per l’accompagnamento e la deambulazione dei disabili. Su questi mezzi, infatti, si applica l’Iva agevolata al 4%.

Inoltre, per i sussidi tecnici e informatici, oltre all’Iva 4%, si applica anche la detrazione Irpef del 19%. Tali strumenti dovranno avere come finalità quella di agevolare l’autosufficienza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap. Tra i mezzi che rientrano nel beneficio spiccano le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche. Tra i prodotti per i quali sussiste l’acquisto agevolato spiccano computer, modem e telefoni con vivavoce, tanto per are qualche esempio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM