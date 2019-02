Gina Lollobrigida: età, fidanzato e patrimonio. Cosa fa oggi Chi è Gina Lollobrigida e fidanzato

La bella e seducente Gina Lollobrigida, che ha fatto innamorare milioni di italiani, in realtà si chiama Luigina. Gina è nata a Subiaco – in provincia di Roma – il 4 luglio 1927 e fin da giovane sì è fatta notare per la sua bellezza e bravura a Cinecittà e nei fotoromanzi e nel 1947 ha partecipato e vinto anche Miss Italia. Ma l’obiettivo della Lollobrigida era quello di crescere artisticamente e di iniziare quindi a lavorare nel mondo del cinema.

Gli esordi di Gina Lollobrigida

L’esordio della determinata Gina arriva nel 1946 con un piccolo ruolo nella “Lucia di Lammermmor” e dopo questa piccola parte sul set, si apriranno le porte del cinema internazionale. Nel 1949 recita nel film “Campane a martello“, in “Achtung, Banditi!” e in “Fanfan la Tulipe” due anni dopo. Dopo tre anni Renè Claire la sceglie per interpretare una piccola parte nel film “Belle di notte” mentre in Italia, recita nel film “Atri tempi“, dal quale ottiene grande popolarità. E ancora si trova sul set di innumerevoli film, tra i quali “Moglie per una notte“, “La provinciale” e “Pane amore e fantasia“.

La popolarità di Gina Lollobrigida

Dal 1952 al 1955 Gina Lollobrigida gira “La romana“, “Pane, amore e gelosia” e “La donna più bella del mondo“, in cui mostra al pubblico anche il suo talento canoro e il quale di lei una diva. Seguirono successi internazionali come “Trapezio“, “Notre Dame de Paris“, “Salomone e la regina di Saba” e “Venere imperiale“, in cui si metteva in evidenza soprattutto la sua bellezza. Nel 1975 la Lollobrigida decide di ritirarsi dal mondo del cinema per dedicarsi al giornalismo e alla fotografia in cui ha dimostrato grande talento. Ma solo dopo 9 anni decide di ritornare sulla scena di un serial americano “Falcon Crest” e nel 1988 ha girato un remake televisivo tratto da un romanzo di Alberto Moravia “La Romana“.

Gina Lollobrigida e la sua vita privata

Nel gennaio del 1949 l’attrice si sposa a Rieti con il medico sloveno Milko Skofic. A luglio del 1957 nasce il figlio Andrea Milko il quale nel 1994 diventerà papà di Dimitri. Nel 1971 i due divorziano. Inizia una relazione segreta – solo dopo diversi anni Gina dice pubblicamente di essere impegnata sentimentalmente – con un imprenditore spagnolo Javier Rigau, classe 1984. Gina gestisce il suo patrimonio insieme ad Andrea Piazzolla, il quale è indagato per circonvenzione d’incapace e il gip di Roma ha disposto il sequestro cautelativo dei beni della Vissi d’arte Srl, di cui si occupava Gina stessa.

