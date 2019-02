Matteo Bocelli: età, altezza e fidanzata. Chi è il figlio di Andrea Chi è Matteo Bocelli e madre

Matteo Bocelli è nato nel 1997 ed è il secondogenito del cantante lirico Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti. Il fratello è Amos Bocelli, che ha 23 anni ed è un ingegnere. Matteo ha anche una sorella piccola, Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti.

Matteo Bocelli, la musica e la moda

Matteo Bocelli intraprende gli studi presso il Conservatorio di Lucca e nel frattempo accompagna il padre ai concerti in giro per il mondo. Oltre al mondo della musica, Matteo ha fatto l’ingresso nel mondo della moda. Alto 1,90 centimetri, fisico statuario, occhi neri profondi e sorriso smagliante, ha lavorato per diverse case di moda. Paul Marcian-proprietario dell’azienda Guess-lo ha notato e ha deciso di farlo posare insieme a Jennifer Lopez.

Matteo Bocelli a Sanremo

Matteo parteciperà al Festival di Sanremo-in diretta su Rai 1 dal 5 febbraio-duetterà infatti con il padre Andrea Bocelli sul Palco dell’Ariston. Il Festival sarà presentato da Claudio Baglioni e dall’attore comico Rocco Papaleo, mentre Claudio Bisio e Virginia Raffaele presenteranno il Dopofestival. Sono stati già presentati i nomi dei Big che si sfideranno durante le cinque serate e vi saranno anche i due vincitori di Sanremo Giovani: Einar e Mahmood.

Matteo Bocelli: il rapporto del cantante con la famiglia

Come già detto, Matteo ha un fratello maggiore e una sorellina più piccola. Amos e Virginia, nata dalla seconda moglie di Andrea, sono per il bel cantante due punti di riferimento nella sua vita e infatti hanno un rapporto molto stretto: sia Matteo che Amos, dicono, giocano molto spesso con la piccola Virginia che ha cinque anni.

La popolarità di Matteo Bocelli

In un’intervista Matteo ha dichiarato che il suo cognome così famoso lo ha aiutato nel mondo della musica ma d’altro canto ritiene che deve riuscire ad essere all’altezza. Grazie alla sua popolarità inoltre ha avuto la possibilità di conoscere molti personaggi famosi tra cui: Ed Sheeran, Dua Lipa, Irina Shayk e Bella Hadid.

