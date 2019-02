Quanto ha guadagnato Claudio Bisio a Sanremo 2019: cachet e stipendio Cachet Claudio Bisio a Sanremo



Il Festival di Sanremo 2019 è alle porte. La kermesse musicale più famosa d’Italia anche quest’anno fa parlare di sé ancor prima di iniziare. E se da un lato ci si interroga sul panorama musicale che si presenterà sul palco dell’Ariston, dei look dei conduttori o dell’intrattenimento degli ospiti, dall’altro si guarda anche alla “sostanza”. Ogni anno, infatti, nelle settimane che precedono il Festival, si creano dibattiti e stime sui compensi dei presentatori. Quindi ci chiediamo anche noi: quanto guadagnano Baglioni, Bisio e Raffaele al Festival di Sanremo 2019?

Sanremo 2019, lo stipendio della conduzione

Principale “bersaglio” sotto la luce dei riflettori è, inevitabilmente, il direttore artistico Claudio Baglioni. Gennaio, oltre al nuovo anno, ha portato con sé anche forti polemiche in seguito alla diffusione della notizia secondo cui Baglioni avrebbe incassato 700mila euro per le serate al Festival. Si tratterebbe tuttavia di una bufala. La Rai ha infatti smentito, attraverso una nota ufficiale, la cifra stimata e ha fatto sapere che lo stipendio del cantautore ammonta a 585mila euro: la stessa somma percepita per il Festival dell’anno precedente.

Se ci sono state smentite e una nota ufficiale da parte della Rai in merito al direttore artistico, nulla è stato confermato o smentito in merito ai co-conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Quanto guadagna Claudio Bisio per condurre Sanremo 2019

Grande comico, attore e presentatore Claudio Bisio è un “jolly” per il mondo dello spettacolo. La sua partecipazione, per la prima volta, al Festival di Sanremo è molto attesa ma fa discutere anche la stima del suo compenso. Nonostante la Rai abbia reso noto che gli uffici stanno ultimando un piano di razionalizzazione e contenimento dei cachet per conduttori e talenti, dalle indiscrezioni emerse ci sarebbe un aumento, rispetto all’edizione del 2018, per lo stipendio del co-conduttore.

Pare infatti che Bisio abbia firmato un per-contratto da 450 mila euro per condurre le cinque serate del Festival; un ritocco al rialzo rispetto a Sanremo 2018 nella quale Michelle Hunziker avrebbe guadagnato 400 mila euro. Vero o falso? La notizia rimane, almeno per il momento, solo una supposizione.

