Loredana Berté a Sanremo 2019: sorelle, padre e carriera Sorella Loredana Bertè e carriera

Loredana Berté è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra. La sua famiglia è tutta al femminile, composta da quattro sorelle tra cui Domenica, la quale diventerà famosa con lo pseudonimo di Mia Martini.

Gli esordi di Loredana Berté

Alla metà degli anni ’60 Lentra nel mondo dello spettacolo e inizia a conoscere personaggi famosi tra cui Renato Zero, i quali parteciperanno alla trasmissione televisiva “Collettoni” di Rita Pavone. Sarà protagonista anche di diversi musical tra i quali “Orfeo 9” e “Hair” che riprende il tema della guerra in Vietnam.

Loredana entra nel mondo della musica

Nel 1974 esce il primo album “Streaking” di Loredana Berté ma ha suscitato scandalo perché la copertina la raffigura nuda ed è stata infatti modificata ma nonostante cioè questo album non ha avuto un riscontro positivo. L’apice della carriera è stato raggiunto l’anno successivo grazie al singolo “Sei bellissima“. Dopo tre anni la cantante pubblica un 45 giri-firmato da Ivano Fossati-e questa canzone verrà inserita nell’album “Banda Berté” grazie al quale il pubblico la considera una delle cantanti rock italiane più influenti.

I più grandi successi della cantante

Una canzone che ha riscosso un successo mondiale è “E la luna bussò”. Loredana inizia così a collaborare anche con altri artisti tra cui Ron, Enrico Ruggeri e con l’amatissima sorella Mia Martini. Nel 1980 Loredana pubblica un altro successo “In alto mare” e due anni dopo “Non sono una signora” grazie al quale ha vinto il Festivalbar. Gli anni successivi inciderà altri album tra cui “Ufficialmente dispersi“, “Un pettirosso da combattimento” e dal 1998 la cantante farà una pausa.

Il ritorno di Loredana

Durante la 52esima edizione del Festival di Sanremo, Loredana si ripresenta al pubblico e dopo due anni parteciperà alla trasmissione “Musicfarm“. Partecipa nel 2008 a Sanremo ma scoppia un caso di “autoplagio”: il brano “Musica e parole“, è in realtà “Ultimo segreto“, brano cantato da Ornella Ventura e prodotto da Radius vent’anni prima ma quest’ultimo è anche il produttore di “Musica e parole“. La cantante sarà squalificata dalla gara.

Loredana Berté sul palco di Sanremo

La Berté torna a Sanremo nel 2002-con Gigi D’Alessio-con la canzone “Respirare“. In occasione dei suoi quarant’anni di carriera Loredana torna a esibirsi negli stadi italiani con il tour “Bandabertè 1974-2014“. L’anno seguente pubblicherà la sua biografia dal titolo omonimo di un album, “Traslocando“. Nel 2016 inoltre pubblica un album “Amici non ne ho..ma amiche sì” e contemporaneamente torna in tv nel programma “Amici” condotto da Maria De Filippi. Dopo due anni esce un brano, in collaborazione con i Boomdash, “Non ti dico no” che è stata la hit dell’estate 2018.

La Berté sarà a Sanremo 2019 con “Cosa ti aspetti da me”.

La vita privata della cantante

Loredana Berté non è più sposata da circa 25 anni. Si è sposata il 5 settembre 1989 con il tennista Bjorn Borg e la coppia non ha avuto figli. La loro storia è stata molto travagliata: lui l’ha abbandonata e lei ha vissuto un periodo di depressione.

