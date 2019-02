Anna Tatangelo Sanremo 2019: figlio, età e vita privata con Gigi D’Alessio Figli Anna Tatangelo e chi è | Sanremo 2019

Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. Già all’età di sette anni si avvicina al mondo della musica e partecipa a varie manifestazioni musicali regionali. A soli quindici anni vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragile” e qualche anno presenta “Sanremo top” accanto a Pippo Baudo.

Gli esordi di Anna Tatangelo

Anna duetta con Gigi D’Alessio nel brano “Un nuovo bacio” e lo stesso anno collabora con Video Italia presentando la trasmissione “Playlist Italia“. L’anno seguente torna a Sanremo in coppia con Federico Stragà con la canzone “Volere volare” e a sedici anni partecipa nella categoria Big e pubblica il suo primo album “Attimo per attimo“. La canzone che dà il titolo al disco era stata pensata per Mia Martina ma non l’ha potuta cantare a causa della sua prematura scomparsa.

La carriera della cantante

Nel 2004 Anna Tatangelo duetta nuovamente con Gigi D’Alessio con il singolo “Il mondo è mio” il quale sarà la colonna sonora del film di animazione “Aladin“.

L’anno successivo Anna sale sul palco dell’Ariston e presenta il brano “Ragazza di periferia” e di nuovo ritorna per l’edizione successiva che la vede vincitrice della categorie Donne con “Essere una donna“. Nel settembre 2007-durante Miss Italia-presenta il suo nuovo singolo “Averti qui” e subito dopo parte con Gigi D’Alessio per il tour in America. Nel 2008 torna per la quinta volta sul palco dell’Ariston dove presenta la canzone “Il mio amico“, classificandosi seconda.

Il lavoro di Anna in televisione

Nel 2010 Anna verrà scelta come giudice del talent show “X factor“. Lavorerà accanto a Mara Maionchi, Enrico Ruggeri ed Elio. Dopo due anni sarà una concorrente, in coppia con Stefano Di Filippo, a “Ballando con le stelle” e lo stesso anno farà parte della giuria tecnica della 73ª edizione di Miss Italia.Nel 2016 lavora con Carlo Conti ne “I Migliori anni” in veste di co-conduttrice su Rai 1. Lo tesso anno è attrice protagonista nel cast di “Un Natale al Sud” con Massimo Boldi, Paolo Conticini e Debora Villa. A marzo 2018 partecipa alla seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia, in onda su Sky Uno.

La vita privata di Anna Tatangelo

Nel 2005 la cantante inizia una relazione segreta con Gigi D’Alessio, nonostante lui fosse sposato. La coppia dopo un anno ha annunciato di stare insieme e hanno anche avuto un figlio, Gabriele. La coppia ha vissuto alcuni momenti di crisi ma adesso sembra sia ritornato il sereno!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM