Irama a Sanremo 2019: età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Chi è Irama e carriera | Sanremo 2019

Irama Plume (vero nome: Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019. L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama.

Così nacque “Irama Plume”

Nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, Irama cresce a Monza con i genitori e la sorella. Dichiara di essersi interessato fin da bambino alla musica, arrivando addirittura a comporre la sua prima canzone a soli sette anni. La sua musica è un mix di diversi generi, influenze e anche beat dalla strada. Il suo nome d’arte (anagramma del suo secondo nome) vuol dire “ritmo” in malese mentre la scelta dell’aggiunta “plume” è giustificata dal fatto che il cantante porti sempre addosso delle piume, spesso sotto forma di orecchini: “Le piume sono un elemento che mi appartiene sia sopra che sotto al palco, le porto sempre. Non fanno parte della mia cultura, ma sono un’identità. Irama ha le piume”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il cantante è ufficialmente fidanzato con Giulia De Lellis dal novembre del 2018.

L’esordio nel mondo della musica

Come detto precedentemente, quella di Sanremo 2019 non sarà la prima volta di Irama sul più famoso e temuto palco d’Italia. Il suo debutto, anzi, accade proprio a Sanremo nel 2016 dove gareggia, tra le nuove proposte, con il brano Cosa resterà. Nello stesso anno vince, con la stessa canzone, il Summer Festival. Prima di approdare ad Amici (nel 2018), programma nella quale costituisce il vero e proprio protagonista e vincitore assoluto di quell’edizione, pubblica diversi singoli.

Tutti i successi di Irama

Tornerai da me, Non ho fatto l’università, Rolex, Per un poco di cash,Colpa tua, 2 ore, Semplice, Mi drogherò, Che ne sai, Che vuoi che sia, Un giorno in più, Un respiro.

Prima di entrare nella scuola di Amici, l’artista aveva un contratto discografico con Warner Music Italy. La scelta di interromperlo ed entrare nel talent show è stata motivata dal fatto che Irama non aveva modo di far sentire al pubblico le sue canzoni come desiderava. I contrasti con la casa discografica Warner tuttavia ora sembrano essersi risolti, dal momento che il cantante ha sottoscritto un nuovo contratto proprio con la stessa etichetta.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM