Lettera prepensionamento Quota 100 per pensione anticipata, quando farla

Il decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza è stato letto in lungo e in largo dai diretti interessati alle due misure. La misura è ormai ufficiale e definitiva per questo motivo in molti si stanno chiedendo quando poter fare la lettera di prepensionamento. Le finestre di uscita sono state pubblicate nero su bianco e i tempi per usufruire della prima uscita possibile sembrano stretti. Andiamo a vedere quali sono le ultime novità sul tema.

Quota 100: requisiti e finestre mobili

Per uscire con Quota 100 bisognerà avere 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Quest’ultimo è il requisito minimo da rispettare per uscire anticipatamente con Quota 100. La misura è sperimentale e avrà una validità triennale, ovvero “scadrà” il 31 dicembre 2021. L’obiettivo del governo è quello di varare Quota 41 per tutti, che consentirebbe il pensionamento per tutti i lavoratori che hanno 41 anni di contributi alle spalle.

Tornando su Quota 100, sarà possibile uscire anche 3 anni prima dalla maturazione dei requisiti, con accordi tra aziende e lavoratori stessi e sindacati e il sostegno dei Fondi di solidarietà bilaterali. Vi invitiamo a leggere questo articolo per avere ulteriori dettagli.

Le finestre di uscita saranno differenti per dipendenti del settore privato e del pubblico impiego. Come si legge nel testo ufficiale, infatti, i dipendenti privati che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2018 potranno uscire il 1° aprile 2019. In seguito, bisognerà attendere 3 mesi prima di andare in pensione anticipata con Quota 100. Diverso il discorso per i dipendenti pubblici: quelli che maturano i requisiti entro il 31 marzo 2019 potranno uscire dal lavoro il 1° luglio 2019. In seguito dovranno aspettare una finestra di 6 mesi prima di andare in pensione con Quota 100 e fornire un preavviso di almeno 6 mesi.

Quota 100: lettera di prepensionamento, quando farla

Anche per via delle tempistiche ridotte, in particolar modo per le finestre di uscita e per la necessità di preavviso, in molti si domandano quando e come fare la lettera di prepensionamento. Il prima possibile per chi ha già raggiunto i requisiti, potrebbe essere la risposta. Tuttavia, a oggi, questa azione è impossibile. Il decreto che contiene Quota 100, infatti, deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A questa pubblicazione seguirà poi la diffusione di una circolare Inps che conterrà tutte le informazioni e le linee guida per procedere con la richiesta. Quest’ultima dovrebbe potersi fare online, sul sito dell’Inps, come per qualsiasi istanza di pensionamento, oppure tramite Caf e patronati. Concludendo e riassumendo, il primo passo da attendere, quindi, è la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

