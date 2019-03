Pagamento bollo auto 2019 online o Poste Italiane, quando scade Poste Italiane o online come pagare

Il bollo auto è una tassa regionale. Le competenze in materia di tasse automobilistiche, dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento. Tali Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, mentre tali funzioni per alcune Regioni a Statuto Speciale sono svolte dal Ministero delle Finanze.

Pagamento bollo auto 2019, online o Poste Italiane

Pagare il bollo auto è abbastanza semplice. Infatti sono moltissime le modalità messe a disposizione di chiunque abbia un veicolo e debba far fronte alla imposta. Per esempio per pagare la tassa automobilistica si può utilizzare uno dei tanti canali disponibili. Un elenco: Delegazioni ACI, Agenzie Sermetra, Banca 5 (presso gli esercizi ad essa aderenti), Sisal Group Spa, attraverso i propri punti di riscossione, Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM) delle Banche convenzionate. E ancora PagoBollo online che può essere eseguito mediante il servizio online di ACI Bollonet, Agenzie di pratiche auto presenti sul territori e Tabaccherie autorizzate.

Pagamento bollo auto 2019: Poste Italiane

Poste Italiane offre, per il pagamento del bollo auto 2019, la possibilità di utilizzare tutti gli uffici postali presenti sull’intero territorio nazionale. Inoltre si può effettuare il versamento della tassa anche tramite il sito di Poste Italiane. Il servizio è aperto ed è disponibile sia ai correntisti BancoPosta e titolari di carte PostePay e sia agli utenti registrati al sito.

Pagamento bollo auto 2019: online si può calcolare importo

In più dal sito di riferimento ACI www.aci.it andando alla sezione “Calcolo del bollo auto” è possibile conoscere a quanto ammonta l’importo del proprio bollo auto. Come? “Per conoscere l’importo da versare – si legge dalla pagina ufficiale – inserire il numero di targa (senza spaziature), selezionare il tipo di pagamento e la categoria”. E per ottenere il calcolo esatto verificare che i dati siano corretti. Infine in questo nostro articolo è possibile avere informazioni relative alla prescrizione del bollo auto.

