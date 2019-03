Nicolò Zaniolo: mamma, padre e Instagram. Chi è Francesca Costa Chi è la madre di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano nato a Massa il 2 luglio del 1999. Figlio d’arte in quanto figlio di Igor Zaniolo che vanta molte presenze in serie B e di Francesca Costa, Igor ha una sorella di nome Benedetta.

Zaniolo jr è una delle promesse del calcio italiano, tanto da essere stato recentemente convocato in nazionale da mister Mancini.

Nicolò Zaniolo, padre e la carriera calcistica

Zaniolo è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina. Dopo la separazione dei viola causata dalla esclusione del giovane dal giro della primavera, la carriera di Zaniolo è proseguita nell’Entella. Sembra che sia stata decisiva in tal senso l’intuizione e l’esperienza in ambito calcistico di suo padre. Ed è proprio dall’Entella che qualche anno fa l’Inter lo ha acquistato per 2 milioni di euro. Messosi in evidenza, a suon di gol, nella primavera nerazzurra per Zaniolo è arrivato di recente il passaggio nella Roma allenata da Di Francesco. Il passaggio di Nicolò Zaniolo dall’Inter alla Roma è rientrato nella operazione Nainggolan.

Nicolò Zaniolo e la mamma Francesca Costa

La mamma di Zaniolo ha da qualche tempo attirato l’attenzione sui social e di conseguenza dei media. Poco più che quarantenne Francesca Costa ha un profilo Instagram abbastanza seguito. Ama pubblicare foto che ritraggono il suo fisico avvenente grazie al quale non è detto che non conquisti presto uno spazio nel mondo dello spettacolo. Lei stessa in un recente intervista al Secolo XIX non ha disdegnato una partecipazione tv in programmi di successo. “Be’, se arrivasse una chiamata da un reality come il Grande Fratello, allora sì. Ma niente calcio”.

La famiglia Zaniolo è attualmente divisa tra Roma e La Spezia. Nella Capitale per ragioni calcistiche vivono il calciatore e sua mamma. Mentre il papà ex calciatore e sua sorella Benedetta vivono a La Spezia dove Igor gestisce un bar. Ecco il commento nella stessa intervista di mamma Zaniolo: “La distanza si fa sentire ma lo facciamo per lui. Nicolò non guida e lo porto agli allenamenti. La sera torniamo e preparo la pasta al pomodoro”.

