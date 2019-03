Pallone finale Champions League 2019: colore e caratteristiche Finale Champions League, ecco il pallone

L’Adidas ha recentemente annunciato quale sarà il pallone ufficiale della finale di Champions League 2019. La palla si chiamerà “Madrid Finale 19“ proprio in onore della capitale spagnola. Città che ospiterà l’evento al Wanda Metropolitano, nuovo stadio di proprietà dell’Atletico Madrid e subito chiamato ad un evento di così tanta importanza.

LEGGI ANCHE: Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca

Pallone finale Champions League 2019: le caratteristiche e il design

Al contrario dei suoi molti predecessori, sarà caratterizzato da un innovativo colore rosso con sfumature gialle. Immancabili le classiche stelle, quest’anno però bianche, che rimandano come sempre agli innumerevoli campioni passati per questa importante competizione.

Curiosa novità sul design di questo pallone, è la rappresentazione grafica del sopracitato Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, stadio che ospiterà la prestigiosa finale il 1° giugno di quest’anno.

La casa tedesca – sponsor della competizione – ha inoltre dotato questo speciale pallone di una tecnologia di ultimissima generazione. Tecnologia volta a permettere ai giocatori sul campo di potersi esprimere al meglio, per fornire uno spettacolo unico nel suo genere. Il rivestimento esterno è composto in modo tale che gli atleti possano godere di una presa sicura e che possano avere un controllo completo sulla palla. Altra particolarità è quella delle stelle bianche incollate termicamente e studiate per fornire una superficie perfetta adatta al primo controllo del pallone.

“Madrid Finale 19” comincerà ad essere utilizzato nella competizione già dagli ottavi di finale di Champions, perciò da febbraio, fino al prossimo 1° giugno, quando si disputerà la tanto attesa finale della competizione nello stadio della capitale spagnola.

Ormai il pallone della Champions League è, anno dopo anno, sempre più amato dagli appassionati. Pur mantenendo praticamente lo stesso stile, riesce sempre ad essere innovativo e molto bello esteticamente. Questa dunque l’ultima versione, colorata e costruita per essere sempre congeniale per il suo uso.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM