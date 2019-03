Carta acquisti Poste Italiane 2019: calendario pagamento e mesi Calendario pagamento carta acquisti 2019

Cambiano requisiti Isee e reddituali per la Carta Acquisti nel 2019, con l’adeguamento agli aggiornamenti Istat. La Carta Acquisti, di cui vi abbiamo parlato anche in altri nostri articoli, è una carta prepagata. Viene ricaricata ogni 2 mesi con un importo a carico dello Stato al fine di agevolare i genitori con figli al di sotto dei 3 anni e gli anziani over 65 a far fronte alle spese di prima necessità. Per ottenere la Carta Acquisti è necessario non superare una determinata soglia Isee, che nel 2019 è leggermente modificata. A comunicarlo il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) con una nota pubblicata sul suo sito.

Carta Acquisti 2019: Isee e redditi, le novità sui requisiti

“Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore Isee che regolano l’accesso al citato contributo, per il 2019, sono perequati al tasso di inflazione Istat”. Questo si legge nella nota Mef. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2019 la soglia Isee e l’importo complessivo dei redditi seguono la tabella sottostante.

Genitori con figli under 3 : indicatore Isee massimo 6.938,78 euro;

: indicatore Isee massimo 6.938,78 euro; Cittadini compresi tra 65 e 70 anni : valore massimo Isee 6.938,78 euro – importo complessivo redditi percepiti non superiore a 6.938,78 euro;

: valore massimo Isee 6.938,78 euro – importo complessivo redditi percepiti non superiore a 6.938,78 euro; Cittadini over 70: valore massimo Isee 6.938,78 euro – importo complessivo redditi percepiti non superiore a 9.251,71 euro.

Inoltre il Mef precisa che a partire dal 1° gennaio 2019, per presentare domanda per la Carta Acquisti, bisogna utilizzare la nuova modulistica con i limiti Isee e reddituali sopra riportati. La modulistica sarà disponibile presso gli uffici postali e anche online sui siti di Inps, Poste Italiane, Mef e Ministero del Lavoro.

Infine si ricorda che per fare domanda è necessario presentare la fotocopia di un documento d’identità assieme al modulo da compilare e il modello Isee in corso di validità.

Carta Acquisti 2019: calendario pagamenti

L’importo erogato sulla Carta Acquisti 2019 ammonta a 40 euro mensili, ovvero a 80 euro ogni 2 mesi. La ricarica avviene automaticamente ogni bimestre. È possibile usare la Carta Acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard. Inoltre è possibile utilizzarla anche presso gli uffici postali al fine di pagare le bollette della luce e del gas. Come già scritto, l’erogazione avviene ogni 2 mesi seguendo il calendario sotto indicato.

Gennaio;

Marzo;

Maggio;

Luglio;

Settembre;

Novembre.

Per ottenere la ricarica a marzo bisognerà aver già provveduto ad aggiornare il modello Isee. Per quanto riguarda i giorni precisi di accredito, questi sono variabili in base ad alcuni fattori, come ad esempio a seconda di quando è stata fatta la richiesta. L’erogazione avviene generalmente nella prima decade del mese, ma può subire anche ritardi e avvenire nella seconda decade.

