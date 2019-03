MotoGP 2019: piloti, diretta tv e streaming. Il calendario Calendario MotoGP 2019 e piloti

Prima dentro! Gas a martello! E andiamo! Il 10 Marzo 2019 ricomincia il tanto atteso Motomondiale con la sua 71a edizione. Tantissime le novità da sapere a riguardo. La Tech 3 passa alla KTM e l’ Angel Nieto Team si unirà al SIC Racing Team per schierare in pista due YamahaYZR-M1 satellite che andranno a sostituire la Tech 3 appunto.

Francesco Bagnaia, promosso in MotoGP , entra a far parte della Pramac Racing al posto di Danilo Petrucci che raggiunge il connazionale Andrea Dovizioso in Ducati Corse. Scott Redding lascia la MotoGP per la Superbike e a prendere il suo posto è Andrea Iannone. A prendere il suo posto sarà Joan Mir.

Miguel Oliveira, promosso in MotoGP, entra in Tech 3, mentre Johann Zarco lascia l’ex satellite Yamaha per unirsi alla Red Bull KTM Factory Racing sostituendo Bradley Smith che passa alla MotoE. Jorge Lorenzo lascia la Ducati per unirsi alla Repsol Honda prendendo il posto di Dani Pedrosa che si occuperà dei test con KTM. Franco Morbidelli si unisce alla Petronas Yamaha Sepang Racing, affiancato da Fabio Quartararo. Thomas Luthi torna in Moto 2, Alvaro Bautista lascia la MotoGP per il campionato mondiale Superbike e Karel Abraham si unisce ad Avintia Racing.

Maverick Vinales abbandona il numero 25 per il numero 12, Pecco Bagnaia lascia il 42 (usato da Rins) e prende il 63, Oliveira deve abbandonare il suo 44 (di Pol Espargaro) e prende il numero 88.

MotoGP: l’elenco dei piloti

N.4 – Andrea Dovizioso – Italia – Mission Winnow Ducati Team – Ducati

N.9 – Danilo Petrucci – Italia – Mission Winnow Ducati Team – Ducati

N.5 – Johann Zarco – Francia – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

N.44 – Pol Espargaro – Spagna – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

N.12 – Maverick Vinales – Spagna – Monster Energy Yamaha MotoGP – Yamaha

N.46 – Valentino Rossi – Italia – Monster Energy Yamaha MotoGP – Yamaha

N.17 – Karel Abraham – Repubblica Ceca – Reale Avintia Racing – Ducati

N.53 – Tito Rabat – Spagna – Reale Avintia Racing – Ducati

N.20 – Fabio Quartararo – Francia – Petronas Yamaha SRT – Yamaha

N.21 – Franco Morbidelli – Italia – Petronas Yamaha SRT – Yamaha

N.29 – Andrea Iannone – Italia – Aprilia Racing Team Gresini – Aprilia

N.41 – Aleix Espargaro – Spagna – Aprilia Racing Team Gresini – Aprilia

N.30 – Takaaki Nakagami – Giappone – LCR Honda Idemitsu – Honda

N.35 – Cal Crutchlow – Regno Unito – LCR Honda Castrol – Honda

N.36 – Joan Mir – Spagna – Team Suzuki Ecstar – Suzuki

N.42 – Alex Rins – Spagna – Team Suzuki Ecstar – Suzuki

N.43 – Jack Miller – Australia – Alma Pramac Racing – Ducati

N.63 – Francesco Bagnaia – Italia – Alma Pramac Racing – Ducati

N.55 – Hafizh Syahrin – Malesia – Red Bull KTM Tech 3 – KTM

N.88 – Miguel Oliveira – Portogallo – Red Bull KTM Tech 3 – KTM

N.93 – Marc Marquez – Spagna – Repsol Honda Team – Honda

N.99 – Jorge Lorenzo – Spagna – Repsol Honda Team – Honda

– – Spagna – Repsol Honda Team – Honda

MotoGP : Il calendario del mondiale

10 Marzo – Gran Premio del Qatar – Circuito Internazionale di Losail, Lusail

31 Marzo – Gran Premio d' Argentina – Autodromo Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero

14 Aprile – Gran Premio d' America – Circuito delle Americhe, Austin, Texas

5 Maggio – Gran Premio di Spagna – Circuito di Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera

19 Maggio – Gran Premio di Francia – Circuito Bugatti, Le Mans

2 Giugno – Gran Premio d' Italia – Circuito del Mugello, Scarperia e San Pietro

16 Giugno – Gran Premio di Catalunya – Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmeló

30 Giugno – TT Olandese – TT Circuit Assen, Assen

7 Luglio – Gran Premio di Germania – Sachsenring, Hoenstein-Ernstthal

4 Agosto – Gran Premio della Repubblica Ceca – Automotodrom Brno, Brno

11 Agosto – Gran Premio d' Austria – Red Bull Ring, Spielberg

25 Agosto – Gran Premio di Gran Bretagna – Circuito di Silverstone, Silverstone

15 Settembre – Gran Premio di San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli – Misano Adriatico

22 Settembre – Gran Premio d' Aragona – Motorland Aragon, Alcaniz

6 Ottobre – Gran Premio della Tailandia – Chang International Circuit, Buriram

20 Ottobre – Gran Premio del Giappone – Twin Ring Motegi, Motegi

27 Ottobre – Gran Premio d' Australia – Circuito del Grand Prix di Phillip Island, Phillip Island

3 Novembre – Gran Premio della Malesia – Circuito Internazionale di Sepang, Sepang

17 Novembre – Gran Premio di Valencia – Circuito Ricardo Tormo, Valencia

MotoGP: Dove vederla in diretta streaming e tv

Tutte le gare della 71a stagione del Motomondiale saranno trasmesse su SKY. Le gare che si svolgeranno in Argentina, Usa, Itali, Catalunya, Repubblica Ceca, Austria, San Marino e Valencia verranno trasmesse anche su TV8.

