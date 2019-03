Bollo auto 2019: esenzione pagamento, ecco l’elenco delle auto incluse Elenco auto esenti dal bollo auto

Buone notizie per chi possiede un’auto tra i 20 e i 29 anni di età (dalla prima immatricolazione) quest’anno, visto che si ritroveranno a pagare il bollo auto 2019 ridotto del 50%. Per ottenere l’esenzione (parziale) del pagamento bisognerà presentare alcuni documenti. L’agevolazione fiscale resta importante, visto che i veicoli compresi in questa “fascia d’età” non erano stati più considerati da diversi anni sotto l’aspetto degli sgravi fiscali, a differenza ad esempio delle auto trentennali. Anche se, a dire il vero, alcune regioni hanno continuato ad applicare una propria normativa a riguardo.

Bollo auto 2019: auto 20-29 anni, riduzione al 50%

Ecco cosa dice il testo contenuto in un maxiemendamento alla Manovra 2019 poi approvato. “All’articolo 63 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni se in possesso del certificato di rilevanza storica” rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI “e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%”.

Bollo auto 2019: auto storiche e riduzione tassa, le reazioni

Tale riduzione ha generato anche alcune polemiche tra gli esperti del settore. Alcuni dei quali hanno rilevato alcune sconvenienze, soprattutto in quelle Regioni che azzeravano il bollo per questi tipi di veicoli. E considerando il carattere di storicità, esplicitamente citato nel testo, evidentemente non sufficiente per determinare la gratuità del bollo, anziché la riduzione al 50%. È evidente che si voglia far intendere il pagamento del bollo auto per le auto storiche come progressivo, in base agli anni di “storicità”. Così come sono legittime le perplessità dei contestatori di tale misura.

Bollo auto 2019: elenco auto 20-29 anni

Andiamo adesso a vedere le auto dai 20 ai 29 anni sulle quali si pagherà il 50% del bollo auto 2019, grazie alla pagina Motori del Corriere Adriatico che le ha riassunte nel seguente elenco.

Fiat : Punto 55 3P – 185.803; Uno – 111.585; Cinquecento 900 – 89.497; Panda – 88.561; Punto 75 3P – 83.652; Panda 900 – 77.874; Tipo – 54.710; Panda 1.1 4×4 – 50.178; Panda 750 – 47-296; Uno 1.0 5P – 35.556; Panda 1.0 – 26.257; Punto 70 TD – 3P 25.233; Uno 1.1 5P – 24.272; Panda 1.0 4×4 – 20.857; Cinquecento 1.1 – 20.316; Uno 1.0 3P – 20.090; Tipo 1.4 – 16.429; Punto 60 3P – 15.806; Cinquecento 700 – 14.523; Tempra – 13.947.

: Volkswagen : Golf – 40.420; Golf 1.6 5P – 19.633; Polo 1050 3P – 15.478; Polo – 15.379; Passat – 13.976.

: Autobianchi : Y10 1.1 Fire – 35.362; Y10 – 34.466;

: Lancia : Y 1.2 – 38.962; Thema – 14.874;

: Renault : Twingo 1.2 – 30.301; Clio – 19.886; Clio 1.2 3P – 16.193; R19 – 13.486.

: Ford : Fiesta – 28.694; Fiesta 1.3 3? – 21.584; Fiesta 1.2 5P – 21.219; Fiesta 1.1 3P – 15.516; Ka 1.3 – 14.709; Fiesta 1.2 3P – 13.900; Escort: 13.656.

: Peugeot : 106 954 3P – 21.815; 205 – 19.119.

: Opel : Corsa 1.2 3P – 19.787; Corsa 1.2 5P – 13.203.

: Alfa Romeo : 33 – 15.550; 164 – 14.372.

: Nissan : Micra 1.0 3P – 15.212.

