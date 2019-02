Negrita a Sanremo 2019: chi sono, cantanti e tour. La carriera Chi sono i Negrita a Sanremo 2019

I Negrita sono uno dei gruppi rock più noti in Italia. La band parteciperà alla 69esima edizione del Festival di Sanremo (in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 su Rai 1) con il brano I ragazzi stanno bene. “I ragazzi stanno bene è un rifiuto, è la non accettazione di certe storture che la società contemporanea ci regala e ci impone ogni giorno. […] Poter urlare: ‘Non mi va!’, diventa un fatto altamente liberatorio e alle fine, anche incoraggiante”.

La canzone in gara farà parte della raccolta omonima I ragazzi stanno bene, in uscita l’8 febbraio. L’album celebra i 25 anni di carriera dei Negrita con 33 brani che hanno fatto la storia della band negli anni e tre inediti (I ragazzi stanno bene, Andalusia, Adesso basta).

I Negrita, nascita e carriera

Uniti da una forte amicizia e passione, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili nel panorama musicale italiano. Il gruppo, formato da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, Cesare “Mac” Petricich, Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo e Gagliano Cristiano Dalla Pellegrina, prende il nome dal brano Hey! Negrita dei Rolling Stones. Nel 1992, la band viene notata dal produttore Fabrizio Barbacci e realizza due demo, iniziando a presentarsi al pubblico come una rock-band di forte impatto ed energia.

I Negrita sulla lunga cresta dell’onda, dal 1993

Nel 1993, quando l’album Negrita giunge nei negozi, si desta un interesse elevato per il gruppo musicale sia da parte del pubblico sia da parte della critica, che la stabiliscono come una delle più vivide realtà live del rock italiano. Inizia una carriera, ancora in corsa, fatta di nuove esperienze e cambi di rotta, in cui il filo conduttore rimane sempre la musica. Alcune loro canzoni vengono prestate anche come colonne sonore, come nel caso di Ho imparato a sognare, inserito da Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro film Tre uomini e una gamba.

I Negrita legano inoltre la loro immagine ad eventi dallo sfondo sociale. Un esempio è Sale, tra le canzoni in gara per il premio Amnesty Italia, che affronta temi legati al messaggio dell’organizzazione internazionale che lotta contro le ingiustizie e in difesa dei diritti umani nel mondo.

