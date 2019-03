Giulia Michelini: altezza, figlio, compagno e sorella. Chi è l’attrice Chi è Giulia Michelini

È difficile trovare qualcuno che non conosca Giulia Michelini. L’attrice romana infatti è un dei volti noti del mondo dello spettacolo e con il personaggio di Rosy Abate in Squadra antimafia ha conquistato il pubblico italiano.

Dalle fiction al cinema, dalla commedia ai film drammatici, Giulia ha dimostrato grandi doti interpretative. Il successo ottenuto è il frutto di anni di impegno e difficili decisioni private e professionali. Ma cosa sappiamo della bella e talentuosa Giulia Michelini?

Chi è Giulia Michelini: altezza, peso e carriera

160 cm di altezza per 50 kg di peso. Queste le caratteristiche fisiche della splendida Giulia Michelini. L’attrice è nata a Roma il 2 giugno del 1985 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Dotata di un carattere vispo ed esuberante, Giulia durante l’adolescenza entra in una squadra di ginnastica artistica. Dopo aver studiato al liceo classico Mamiani di Roma, prova ad entrare nel mondo dello spettacolo. La sua carriera inizia nel 2002 con Distretto di Polizia in cui recita per ben due stagioni accanto a Claudia Pandolfi.

Raggiunta una certa notorietà, nel 2003 approda al cinema con il film Ricordati di Me diretto da Gabriele Muccino. Successivamente torna alle fiction con la miniserie Paolo Borsellino, R.I.S.-Delitti imperfetti e Il vizio dell’amore. In questi anni Giulia partecipa a serie tv come Vientos de agua e Aldo Moro-Il presidente per poi tornare al cinema nel 2007 con La ragazza del lago.

Giulia Michelini: il successo con il ruolo di Rosy Abate e la sorella Paola Michelini

La vera consacrazione al mondo dello spettacolo avviene nel 2009 con il ruolo di Rosy Abate in Squadra antimafia- Palermo oggi. Il successo della fiction è stato tale che nel 2017 Giulia è tornata a vestire i panni dell’affascinante criminale per lo spin-off Rosy Abate- La serie nella quale tra l’altro ha recitato accanto alla sorella Paola Michelini, anch’essa attrice.

Giulia in questi anni non si è mai fermata ed ha alternato film drammatici, ricordiamo Dove non ho mai abitato e Allacciate le cinture, ad esilaranti commedie come Cado dalle nubi, Outing- Fidanzati per sbaglio, Io c’è e

Torno indietro e cambio vita. Al pari di quella professionale anche la vita privata di Giulia è stata ricca di sorprese ed imprevisti.

La vita privata di Giulia Michelini: il figlio

Durante l’intervista per Vanity Fair, Giulia ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita. L’attrice romana infatti ha avuto un figlio a soli 19 anni con un uomo con cui aveva una complicata relazione. Giulia all’epoca era proprio all’inizio della sua carriera artistica e proprio per questo tutti, compresa la famiglia, le hanno consigliato di abortire.

Dopo aver preso l’appuntamento per procedere con l’interruzione della gravidanza, arrivata in ospedale Giulia ha cambiato idea ed ha deciso di tenere il bambino. Oggi il piccolo Giulio Cosimo è oramai adolescente e la giovane madre è più felice che mai di aver preso anni fa questa importante decisione che le ha cambiato in positivo la vita.

Giulia Michelini: gli ex fidanzati ed il compagno

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale pare che Giulia al momento sia single.

L’attrice, dopo aver interrotto la relazione con il padre di suo figlio e le voci su di un presunto flirt con Giorgio Pasotti, pare sia finita anche la storia d’amore con il compagno Andrea Napoleoni.

