Registro elettronico classeviva spaggiari: studenti e docenti, manuale in pdf Come funziona il registro elettronico

Come funziona il registro elettronico Classeviva? Sono in molti tra i docenti (e genitori) a porsi questa domanda, soprattutto dopo la cessazione dell’utilizzo di Argo. Il registro elettronico fa riferimento al DL n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, in cui si parla di “piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie” predisposto dal Miur entro 60 giorni dall’entrata in vigore della succitata Legge.

Registro elettronico scuola: i problemi dal 2012 a oggi

Tuttavia fino a oggi e non raramente sono emersi alcuni problemi in merito al registro elettronico. Come riporta un interessante articolo di Orizzonte Scuola a cura di Nino Sabella, “in numerose istituzioni scolastiche continuano a riscontrarsi problemi legati principalmente alla mancanza di computer e/o tablet e alla connessione internet”. Sono infatti molto poche le scuole che mettono a disposizione dei docenti tali dispositivi, problema a cui si è ovviato, un po’ maldestramente, richiedendo ai docenti di utilizzare Pc e tablet personali. Ma c’è una seconda questione, ben più importante, di difficile risoluzione: la mancanza di una efficiente connessione wireless, mancanza lamentata da diversi istituti scolastici.

Registro elettronico Classeviva: come funziona?

Altro problema si è verificato con il passaggio da Argo a Classeviva. Molti docenti lamentano di non comprenderne il funzionamento e si avvicinano con difficoltà al nuovo meccanismo. Per questo motivo può essere utile consultare una guida orientativa all’utilizzo.

Registro elettronico Classeviva: guida all’utilizzo per docenti

Per accedere al registro online Classeviva bisognerà recarsi sul sito https://web.spiaggiari.eu. I browser consigliati da utilizzare sono Chrome e Firefox (quindi non Safari, né Edge). Sulla home page, nella parte superiore, bisognerà inserire i codici di accesso forniti dalla scuola. Ovvero:

Nome utente : Codice personale/Email/Badge;

: Codice personale/Email/Badge; Password.

Quindi si avrà accesso alla schermata iniziale, dove comparirà il menu del docente, composto dalle seguenti voci.

Le mie classi : compilazione del registro di classe e del giornale del professore; cliccando sulla specifica classe si potranno consultare dettagli sulle presenze/assenze e ritardi dello studente e sugli argomenti di ciascuna ora di lezione;

: compilazione del registro di classe e del giornale del professore; cliccando sulla specifica classe si potranno consultare dettagli sulle presenze/assenze e ritardi dello studente e sugli argomenti di ciascuna ora di lezione; Tutte le classi : per eventuali supplenze in classi non proprie;

: per eventuali supplenze in classi non proprie; Didattica : materiale che il docente mette a disposizione per genitori e studenti;

: materiale che il docente mette a disposizione per genitori e studenti; Bacheca : comunicazioni Dirigente Scolastico, collaboratori e segreteria;

: comunicazioni Dirigente Scolastico, collaboratori e segreteria; Colloqui : gestione prenotazioni incontri con le famiglie degli studenti;

: gestione prenotazioni incontri con le famiglie degli studenti; Coordinatore: per consultare prospetti riepilogativi di voti e medie delle classi in cui il docente è coordinatore.

Per una consultazione completa di tutte le funzioni utilizzabili dai docenti sul nuovo registro elettronico, vi invitiamo a scaricare il seguente pdf.

Registro elettronico Classeviva: guida all’utilizzo per genitori e studenti

La procedura di accesso è la stessa descritta sopra. La schermata iniziale, che comprenderà diverse voci:

Anno precedente : visualizza l’anno antecedente a quello di riferimento;

: visualizza l’anno antecedente a quello di riferimento; Oggi : registro giornaliero con presenza/assenza studente, le lezioni tenute dallo specifico docente a cui ha partecipato e gli argomenti.

: registro giornaliero con presenza/assenza studente, le lezioni tenute dallo specifico docente a cui ha partecipato e gli argomenti. Didattica : materiali e compiti;

: materiali e compiti; Assenze : giustificate e da giustificare (direttamente online);

: giustificate e da giustificare (direttamente online); Voti : delle verifiche scritte, orali e pratiche;

: delle verifiche scritte, orali e pratiche; Colloqui : giorni e orari dei docenti disponibili;

: giorni e orari dei docenti disponibili; Lezioni : il programma;

: il programma; Agenda : calendario delle verifiche e delle esercitazioni programmate;

: calendario delle verifiche e delle esercitazioni programmate; Note : sanzioni disciplinari dello studente più annotazioni del docente;

: sanzioni disciplinari dello studente più annotazioni del docente; Bacheca : comunicazioni del Dirigente;

: comunicazioni del Dirigente; Scrutini ;

; Applicazioni: videotutorial e Faq.

Per quanto riguarda la password di accesso sarà possibile cambiarla cliccando sull’icona del proprio profilo (in alto a destra) e selezionando la voce Sicurezza, per poi seguire la procedura indicata.

Scarica il pdf per avere ulteriori informazioni a riguardo.

