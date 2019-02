Valentino Rossi: altezza, fidanzata ed età. La vita privata oggi Vita privata e fidanzata Valentino Rossi

In Italia e non solo, per dare una idea della notorietà di Valentino Rossi, citare il numero 46 conduce molti a pensare alle gesta del campione.

Il motociclista che vanta vittorie e primati mondiali nelle classi 125, 250, 500 ed in MotoGP. Alto poco più di 1 metro e 80, Valentino Rossi è nato il 16 febbraio del 1979 ad Urbino. La sua città è Tavullia, in provincia di Pesaro. Da qualche anno risiede a Londra, anche a seguito di alcune controversie col fisco italiano.

Raccontare Valentino Rossi ribattezzato il “Dottore” sarebbe difficile in un solo articolo. Possiamo definirlo uomo-spettacolo con la naturale propensione a viaggiare-correre-vincere su due ruote.

Valentino Rossi, figlio d’arte e laurea ad honorem

Complice il suo essere figlio d’arte – è nato da Graziano Rossi e Stefania Palma – ha iniziato a correre in moto sin da piccolissimo. Per la precisione le biografie riferiscono che è partito dai go kart. Ma ben presto è passato alle moto, iniziando a vincere subitissimo ed imponendosi di volta in volta prima a livello nazionale e poi mondiale man mano passava di classe in classe. A definire e dare risalto alla sua popolarità hanno certamente contribuito un carattere gioviale e una naturale propensione allo scherzo. Anche in mondovisione. Hanno fatto notizia anche le rivalità, come quella con Max Biaggi.

A proposito di Valentino Rossi ricordiamo anche che nel 2005 gli è stata conferita dall’Università Carlo Bo di Urbino la laurea ad honorem in “Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni”.

Valentino Rossi, vita privata

Alto 1,82, Valentino Rossi non ha mai nascosto la sua voglia di divertirsi. Sono tanti i nomi delle donne che negli anni sono stati affiancati per relazioni, vere o presunte, col campione. Ne citiamo alcune: Martina Stella, Aura Rolenzetti, Arianna Matteuzzi, Linda Morselli.

Da qualche tempo il nome di Valentino Rossi, nelle cronache rosa, è accostato a quello della bellissima top model Francesca Sovia Novello. Sul profilo Instagram della bellissima modella italiana, che conta quasi 200 follower, sono frequenti foto che ritraggono la coppia.

