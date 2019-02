Simulazioni seconda prova maturità 2019: date online, il calendario Data simulazione seconda prova maturità

Nel 2019 cambieranno gli esami di maturità; previste delle simulazioni della prima e della seconda prova tra febbraio e aprile.

Seconda prova maturità: le date delle simulazioni

Nello specifico, saranno organizzate due simulazioni della prima prova scritta – il 19 febbraio e il 26 marzo – e due simulazioni della seconda prova scritta – il 28 febbraio e il 2 aprile. Le scuole adesso attendono le apposite circolari del Miur con le indicazioni operativa. Per quello che si può capire al momento, le simulazioni saranno in tutto e per tutto simili alle prove che si andranno effettivamente a sostenere per gli esami di Stato.

Ad assicurarlo anche Carmela Palumbo, responsabile del Miur per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema d’istruzione nazionale. In una recente intervista rilasciata alla trasmissione Rai Uno Mattina ha dichiarato che le simulazioni permetteranno a tutti gli attori in campo di rendersi conto della situazione. Quindi, visto che verrà sottoposta agli studenti una prova molto simile a quella ufficiale, il Miur potrà effettuare eventuali correzioni analizzandone gli esiti.

Seconda prova maturità: come cambia quest’anno

La seconda prova dell’esame di maturità da quest’anno sarà multidisciplinare; per esempio, nei licei classici si dovrà tradurre una versione di latino ma anche rispondere a dei quesiti di greco, in quelli scientifici, il test sarà sia di matematica che di fisica. Insomma, la seconda prova sarà divisa in due parti, una per ciascuna delle materie caratterizzanti l’istituto. Inoltre, per gli istituti tecnici e professionali una parte sarà assegnata dal ministero, l’altra dalle singole commissioni esaminatrici.

La data della seconda prova è fissata al 20 giugno 2019. La sua durata varia da scuola a scuola; in generale sono 6 le ore a disposizione degli studenti ma esistono delle eccezioni (al liceo artistico è spalmata in 3 giorni). Anche nel 2019, il voto verrà assegnato in 20esimi.

