Aumento pensioni minime 2019: Berlusconi “1000 euro a 67 anni si può” Pensioni minime in aumento per Berlusconi

L’aumento delle pensioni minime è sempre stato un cavallo di battaglia nella propaganda elettorale degli ultimi anni. Anche la pensione di cittadinanza, visto per l’appunto come un aumento delle minime nella sua versione originaria, si è incuneato con successo in questo profilo. La promessa di alzare le soglie minime degli assegni a 1.000 euro è sempre stato un pallino di Silvio Berlusconi. Che alla vigilia delle elezioni regionali in Abruzzo, non ha mancato di rimarcare.

Aumento pensioni minime 2019: cosa ha detto Berlusconi

Berlusconi, presente in Abruzzo per sostenere il candidato di centrodestra Marco Marsilio, ha cavalcato la promessa di un aumento delle pensioni minime. Facendo riferimento ai conti stimati da Renato Brunetta, il Cavaliere ha annunciato la concretezza di questa possibilità, parlando anche di cifre. “È possibile aumentare la pensione a 1.000 euro anche alle persone che lavorano più di tutte”. Ovvero, le mamme.

Il leader di Forza Italia ha rivendicato l’aumento delle minime. “Gli unici che le hanno aumentate siamo stati noi con il nostro Governo”. Tuttavia, poi è accaduto il cambio Lira-Euro, che andò a penalizzare il risultato dell’aumento di quelle minime, ha commentato Berlusconi. “Oggi 1 euro vale meno di 1.000 Lire. Come fanno queste persone a cui avevamo aumentato a 1 milione di Lire al mese a vivere con dignità con 516 euro?”. Questa è stata la conseguenza del cambio Lira-Euro, che il Cavaliere ha definito “sciagurato”.

Aumento pensioni minime 2019 anche per le mamme? Il programma di FI

Da qui la priorità per il Paese, già presente nel programma di Forza Italia, ovvero l’aumento delle pensioni minime. “Brunetta ha fatto i conti e ha detto che è possibile. Aumentare le pensioni a 1.000 euro, non solo ai pensionati, ma anche a quelle persone che lavorano più di tutte, durante le ferie, di sabato, di domenica. Chi sono? Le nostre mamme, che anche loro hanno diritto di avere una vecchiaia serena. Nel nostro programma, a partire dal 67° anno, ogni mese, ci sarà la pensione di 1.000 euro”.

