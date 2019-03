Rosy Abate 2: cast, anticipazioni e trama puntate. Quando inizia Trama e quando inizia Rosy Abate 2

Manca poco alla messa in onda di Rosy Abate 2. La fiction Mediaset molto amata dal pubblico italiano sta per tornare con una nuova ed entusiasmante stagione. Protagonista della serie sarà Giulia Michelini che ha conquistato i telespettatori vestendo i panni della signora del crimine.

Dopo il successo della prima stagione, anche la seconda sarà ricca di colpi di scena e c’è un ritorno a sorpresa nel cast. La fiction si è conclusa con l’incredibile ritrovamento di Leonardino, il figlio di Rosy e Ivan De Meo che credeva morto. Ma quando andrà in onda e cosa ci dobbiamo aspettare da Rosy Abate 2?

Quando inizia Rosy Abate 2

Per quanto riguarda la data esatta del debutto di Rosy Abate 2 non ci sono ancora notizie certe. Sembra oramai improbabile che la prima puntata della fiction vada in onda il 17 febbraio 2019, data che precedentemente era stata ipotizzata per il gran ritorno.

A febbraio infatti andrà in onda la nuova serie con Alessandro Preziosi Non Mentire che prenderà quindi il posto della signora del crimine più amata d’Italia. Molto probabilmente la prima puntata di Rosy Abate slitterà al 2 marzo 2019.

Trama ed anticipazioni Rosy Abate 2

La seconda stagione di Rosy Abate riprende il racconto a sei anni di distanza dagli ultimi eventi che hanno visto Rosy in carcere. Dopo aver pagato il suo debito con la giustizia Rosy può quindi riabbracciare il suo amato Leo che però è cresciuto. Il ragazzo sta vivendo un’adolescenza difficile a causa anche delle cattive compagnie che frequenta.

L’ex signora del crimine non ha alcuna intenzione di lasciar commettere a Leo gli stessi errori che ha anche lei ha fatto da ragazza. Proprio per questa farà di tutto per proteggere il figlio.Inoltre ci saranno anche per questa nuova stagione scontri, vittime e feriti. Riuscirà Rosy a trovare la serenità e salvare il figlio da una vita fatta di violenza e criminalità?

Rosy Abate 2: il cast

Per quanto riguarda il cast di Rosy Abate 2 non si conoscono ancora tutti gli attori che faranno parte della seconda edizione. Protagonista assoluta è ovviamente Giulia Michelini mentre il figlio Leo sarà interpretato da Vittorio Megazzù. Confermata la presenza di Mario Sgueglia nel panni del polizziotto Bonaccorso, Paola Michelini nel ruolo della madre adottiva di Leo e Paolo Pierobon in quello di Filippo De Silva.

Inoltre il cast di Rosy Abate 2 potrà contare sul grande ritorno di Claudio Gioè che nella prima stagione ha vestito i panni di Di Meo, grande amore di Rosy. Al momento non sappiamo se si tratti solo di qualche comparsa sotto forma di flashback o di un rientro definitivo, ma i fan della coppia sono già in visibilio. Infine completano il cast: Davide Devenuto nel ruolo del boss Antonio Costello, il braccio destro del boss Vincenzo De Michele e Maria Vera Ratti, figlia del grande criminale.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM