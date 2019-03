Contributi Inps 2019: calcolo aliquote contributive online, la circolare Calcolo aliquote contributi online

Agevolazioni pratiche in vista in materia di contributi Inps 2019, con il rilascio di un nuovo applicativo denominato Calcolo aliquote contributive riservato alle aziende con lavoratori dipendenti. L’applicazione sarà utile per simulare il calcolo delle aliquote contributive da parte delle aziende per i lavoratori del settore privato. La novità è contenuta in una recente circolare Inps, con relative istruzioni operative e guida per utilizzare la funzione, che alla fine di questo articolo potrete scaricare in pdf.

Contributi Inps 2019: calcolo aliquote contributive, cos’è

Con il messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, l’Inps ha diffuso un’importante novità per le aziende private con lavoratori dipendenti. Vale a dire il rilascio di un nuovo applicativo utile per la simulazione del calcolo delle aliquote contributive. Come si legge nella circolare, l’applicazione permetterà di simulare il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato, in base alle caratteristiche contributive dell’aziende e basandosi sul profilo contributivo del lavoratore. Pertanto sarà possibile visualizzare l’aliquota contributiva associata a un lavoratore in base al periodo di competenza, nonché al tipo di azienda e alle caratteristiche del dipendente, emerse dai flussi Uniemens. Inoltre sarà possibile verificare nel dettaglio le voci contributive che contribuiscono alla formazione dell’aliquota contributiva complessiva, compresa la quota a carico del lavoratore.

Contributi Inps: calcolo aliquote contributive, a cosa serve

Tuttavia l’Inps precisa che le elaborazioni del nuovo applicativo non hanno natura certificativa allo scopo di quantificare i contributi dovuti all’Inps, per via della rapida evoluzione normativa sull’argomento. Allo stesso tempo risultano uno strumento utile di supporto per l’azienda e gli intermediari, abilitati all’utilizzo di questo applicativo. L’Istituto spiega che il sistema sarà gradualmente arricchito da programmi di verifica e calcolo “che saranno aggiornati nelle procedure gestionali dell’Istituto a seguito dell’introduzione di modifiche alla normativa vigente”.

Contributi Inps 2019: calcolo aliquote contributive, come funziona l’applicazione

Nell’utilizzo dell’applicativo l’utente è guidato nella compilazione del cosiddetto CSC, acronimo che sta per Codice Statistico Contributivo, con la possibilità di confermare le opzioni descrittive riguardanti il Ramo, la Classe e la Categoria e verificare il CSC completo. La gamma di opzioni è disponibile anche per i CA (ovvero i Codici di Autorizzazione) e la qualifica del lavoratore. Per il calcolo della contribuzione dovuta sono altrettanto importanti i dati riguardanti la media della forza aziendale e la presenza dell’accentramento contributivo. La funzione non monitora la compatibilità tra CSC e CA: sarà pertanto compito dell’azienda o dell’intermediario far sì che la richiesta di calcolo risulti coerente.

Contributi Inps 2019: calcolo aliquote contributive, circolare e istruzioni in pdf

In allegato alla circolare, vi è un Manuale Utente, ovvero una guida con le istruzioni operative per comprendere al meglio l’applicativo in tutti i suoi aspetti, spiegandone il funzionamento e l’utilizzo. Vi lasciamo dunque a due pdf da scaricare, uno inerente alla circolare Inps, l’altra al Manuale Utente. I documenti sono scaricabili cliccando sul titolo e quindi stampabili.

