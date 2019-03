Finale Coppa Italia 2019: data, stadio e dove si gioca Data finale Coppa Italia 2019

La 72esima edizione della Coppa Italia, cominciata il 28 Luglio 2018, si concluderà il 15 Maggio 2019. Si affronteranno nei quarti di finale: Milan – Napoli; Inter – Lazio; Fiorentina – Roma; Atalanta – Juventus. Le squadre vittoriose in questo scontro diretto si scontreranno poi in semifinale formata invece dal match d’andata e di ritorno. Il miglior marcatore della Coppa Italia 2019 fino ad ora è Krzysztof Piatek, polacco classe ’95 ex Genoa, nuovo acquisto del Milan. La finale, come ormai da tradizione, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma. Resta da definire ancora l’ora in cui si disputerà il match. La scorsa finale di Coppa Italia ha visto scontrarsi per il titolo le due squadre più titolate d’ Italia, la Juventus e il Milan. Partita finita 4-0 per i bianconeri che, dopo la doppietta di Benatia e il gol di Douglas Costa, si vedono regalare il quarto gol dall’ormai ex milanista Kalinic che segna un’autorete emblema della partita di sofferenza dei rossoneri. La Juventus vince la Coppa Italia da ormai 4 edizioni consecutive ed è la favorita anche quest’anno.

Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone

Finale Coppa Italia 2019: dove si gioca

La finale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, stadio che sorge presso il Foro Italico, alle pendici del Monte Mario, nel settore nordoccidentale della Capitale. Lo stadio, ideato nel 1927, era utilizzato all’inizio come quinta scenica dei giochi del periodo fascista. Una volta ultimato nel 1953 era conosciuto come Stadio dei Centomila per via della capienza di circa 100’000 posti. Fu ribattezzato Stadio Olimpico dopo l’assegnazione a Roma dei giochi della XVII Olimpiade del 1960. Il costo originale dello stadio si aggira attorno ai 1,7 milioni di euro. La ricostruzione avvenuta in occasione dei campionati del mondo del 1990 è costata invece in lire, l’equivalente di 10 milioni di euro circa. La finale di Coppa Italia trova il suo appuntamento fisso allo Stadio Olimpico di Roma dalla stagione 2007/2008, ultimo anno in cui la Roma ha vinto la competizione.

