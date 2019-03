Verifica vincite Sisal: Lotto, Superenalotto e Superstar. Come fare Vincite Sisal, ecco la verifica

Spesso non si ha il tempo di assistere in diretta alle estrazioni dei giochi a premi a cui abbiamo giocato. Oppure, più semplicemente, si tenta la fortuna per poi dimenticarsi di controllare l’eventuale vincita. Eppure, grazie al sistema online di verifica vincite Sisal, è possibile rapidamente e semplicemente controllare i numeri vincenti nel giro di pochi minuti. Andiamo quindi a vedere qual è il sito in cui recarsi e come fare per verificare le eventuali vincite ai giochi Sisal.

Verifica vincite Sisal: come funziona

Per verificare le vincite dei giochi Sisal si deve andare sul sito internet https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/ e qui seguire le istruzioni riportate. Infatti, sarà sufficiente scrivere il codice di 25 cifre della propria ricevuta SuperEnalotto, SiVinceTutto, Eurojackpot, Totocalcio, Totogol o BigMatch, per poi cliccare sul pulsante “Ho vinto?”.

Allo stesso modo sarà possibile scrivere il codice di 27 cifre riportato sulla propria ricevuta Tris, Vinci per la vita – Win for Life Classico, V7. O ancora digitare il codice di 28 cifre della ricevuta Vinci per la vita – Win for Life Grattacieli o Vinci per la vita – Win for Life VinciCasa. Infatti, su ogni ricevuta di gioco spicca un codice identificativo composto dalle 25 alle 28 cifre. Digitandolo sulla casella di ricerca e selezionando l’apposito pulsante, sarà possibile scoprire se si è tra i fortunati vincitori. Naturalmente tale procedura sarà disponibile solo qualche minuto dopo l’estrazione.

Sul sito si precisa inoltre che l’unico strumento ufficiale per verificare i tagliandi vincenti è la consultazione del Bollettino Ufficiale. Infine è possibile richiedere la verifica del tagliando tramite il Terminale Gioco di una qualsiasi Ricevitoria Sisal, abilitata alla convalida del gioco relativo al tagliando stesso.

