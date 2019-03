Estrazione Million Day oggi: numeri vincenti in diretta

“Million day, il milione che vorrei” recita il claim pubblicitario. Oltre a parlarvi e tenervi aggiornati sulle estrazioni di altri giochi come il superenalotto di seguito vi illustriamo il funzionamento del MillionDay.

Si gioca scegliendo 5 numeri su 55. C’è una estrazione quotidiana alle ore 19:00. Si può giocare sino alle 18:45 e dalle 19:15 per l’estrazione del giorno successivo.



Estrazione Million Day: i numeri vincenti

Estrazione Million Day: importo giocata

1 euro è l’importo della giocata. C’è la possibilità di selezionare una giocata con 5 numeri per più giorni, sino ad un massimo di 20 giorni. Si vince indovinando dai 2 numeri in poi della combinazione vincente che viene estratta tutti i giorni. Si può giocare alla lotteria Million Day online compilando la tua schedina o tramite App mobile.

Estrazione Million Day, probabilità di vincita

Come pubblicato sulla pagina Sisal, questi i premi e le probabilità di vincita.

In base ai numeri indovinati c’è una vincita corrispondente. 2 numeri 2€, 3 numeri 50€, 4 numeri 1.000€, 5 numeri 1.000.000 €. Come per ogni lotteria è importante conoscere le probabilità di vincita della lotteria Million Day.

Categoria di vincita Probabilità di vincita

2 1 su 17,7

3 1 su 284

4 1 su 13.915

5 1 su 3.478.761

Le vincite indicate si intendono al lordo delle ritenute di legge dell’8%, che vengono detratte automaticamente all’atto del pagamento delle stesse.

Informazione importante: le vincite vengono pagate esclusivamente esibendo lo scontrino originale entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Per importi superiori ai 10.500€ è necessario rivolgersi di persona ad un Ufficio Premi o ad una filiale bancaria indicata dall’operatore scelto dal giocatore.

Come tutti i giochi può creare dipendenza: per cui oltre a ricordare che il gioco è vietato ai minorenni è fondamentale che il gioco resti un divertimento.

