Conto corrente o deposito a febbraio 2019: interessi e bollo Interessi conto corrente o deposito a febbraio 2019

Andiamo a vedere qual è il miglior conto corrente e conto deposito per il mese di febbraio 2019. Con l’aumento dei costi, i clienti cercano dei conti sempre più convenienti dove accumulare i propri risparmi. Laddove convenienza significa spese di gestione basse o azzerate, canone mensile inferiore alla concorrenza, nonché rapidità e semplicità nelle operazioni. Andiamo quindi a comparare quali sono i migliori conti correnti e conti deposito di febbraio 2019.

Il miglior conto corrente di febbraio 2019: spese e guadagni

Prendendo come riferimento il simulatore di comparazione del Sole 24 Ore possiamo farci un’idea dei migliori conti correnti e deposito del mese, analizzandone guadagno netto, interessi e spese di gestione.

Immaginando di avere un saldo medio di 10.000 euro e rispondere a un profilo di intensità medio (60 operazioni l’anno), il miglior conto corrente online del mese risponde al nome di Conto Corrente Digital (Online) di CheBanca!, senza imposta di bollo da pagare e che consente di prelevare ovunque nel mondo gratuitamente. I costi da pagare sono di 24 euro per la titolarità delle carte.

Poco di più costa WeBank, che però prevede zero spese, e per ciò s’intende canone mensile azzerato e lo stesso vale per il costo delle carte. L’unica spesa a cui far fronte è il bollo (34,20 euro), mentre sono da considerare anche quasi 6 euro di interessi netti, per un costo totale di poco più di 28 euro.

Chiudiamo con altri due prodotti. Il primo è il Conto Quick di Banca Popolare di Bari, che prevede il pagamento solo dell’imposta di bollo (34,20 euro), azzera il costo della carta di credito per il 1° anno e dà la possibilità di prelevare in area Euro gratuitamente.

L’ultimo è il conto corrente N26: anche qui si paga solo di imposta di bollo (34,20 euro). Nessuna spesa prevista per la gestione delle carte, i prelievi e i bonifici.

Conto corrente: il miglior conto deposito di febbraio 2019

I migliori conti dove depositare le proprie somme in questo mese sono quindi 3. Si comincia dal conto Time Deposit di Twist: si tratta di un conto corrente ordinario gratuito online sul quale vige un deposito vincolato. Tra le spese troviamo il bollo (39,99 euro), mentre gli interessi netti ammontano a 229,40 euro. Tra i vantaggi e le promozioni figurano la possibilità di svincolarsi in qualsiasi momento, zero costi di apertura e gestione e tassi fino al 2,35% (per 60 mesi di vincolo).

Si prosegue con Widiba, una tipologia di conto corrente al quale abbinare un deposito al risparmio che grazie alle linee vincolate consente una crescita del rendimento. Per i primi due anni non ci sono da sostenere i costi fatta eccezione per il bollo (39,97 euro). Tuttavia sono offerti gratuitamente la casella PEC e l’effettuazione dei bonifici. Gli interessi netti ammontano a 118,40 euro, mentre se si parla di guadagno netto in 12 mesi si arriva a 78,43 euro.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM