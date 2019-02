Io sono Mia: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia su Rai 1 Anticipazioni e trama Io sono Mia su Rai 1

Dopo l’appuntamento di gennaio al cinema, Io sono Mia a breve andrà in onda su Rai 1. Il film biografico del 2019 diretto da Riccardo Donna ripercorre le tappe più importanti della vita privata e professionale della straordinaria cantante Mia Martini. Un viaggio commovente dagli albori, al successo fino alla depressione e i difficili ostacoli che la giovane donna ha trovato sul suo cammino.

La pellicola, pur avendo ricevuto numerose critiche, ha emozionato Loredana Bertè, sorella maggiore di Mia. Al di là dei pareri discordanti, il film rappresenta una grande occasione per ricordare la splendida Mia che ci ha lasciato troppo presto. Serena Rossi ha interpretato la cantante nel suo percorso di luci ed ombre. Ma cosa sappiamo di Io sono Mia?

Quando inizia Io sono Mia: la trama e le anticipazioni

Io sono Mia andrà in onda martedì 12 febbraio 2019 su Rai 1 in prima serata. La pellicola quindi verrà trasmessa pochi giorni dopo Sanremo e molto probabilmente alcuni attori del cast verranno ospitati sul palco dell’Ariston. Il film è impostato come un flashback e parte con una Mia Martini già molto famosa.

Durante una lunga intervista che concede ad un giornalista, Mia ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, i suoi più grandi successi, gli amori e le sofferenze che ha dovuto sopportare. La cantante confessa poi il grande dolore provato quando i suoi amici le hanno voltato le spalle a causa di stupide voci sulla sfortuna che giravano su di lei. Ovviamente, la colonna sonora del film è composta dai più grandi successi della cantate che ci accompagnano in questo commovente viaggio.

Il cast di Io sono Mia

Come già detto in apertura di articolo, protagonista assoluta della pellicola è Serena Rossi che veste i panni di Mia Martini mentre Dajana Roncione è Loredana Bertè. Lucia Mascino interpreta il ruolo di Sandra ed Antonio Gherardi quello di Alberigo Crocetta. Hanno partecipato al film anche Daniele Mariani nei panni di Toni, Corrado Invernizi in quelli di Charles Aznavour e Gioia Spaziani nel ruolo di Salvina.

Inoltre Duccio Camerini è Giuseppe, Francesca Turrini la manager di Mia e Fabrizio Coniglio interpreta Roberto Galanti. Completano il cast di Io sono Mia Maurizio Lastrico nel ruolo di Andrea, Edoardo Pesce in quello di Franco Califano e Simone Gandolfo nei panni del Caporedattore.

