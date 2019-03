Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate

Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle attività svolte dalla Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, facilitare la comunicazione

Come altri importanti istituti con cui milioni di persone entrano ogni anno in contatto come l’Inps, c’è da registrare da parte dell’Agenzia delle Entrate un notevole impegno negli ultimi anni ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia per accorciare la distanza con l’utenza. Sebbene ancora troppo spesso i cittadini lamentano difficoltà di accesso alle informazioni. O di disponibilità a fornire chiarimenti relativi a controversie o specifiche questioni.

Sono tantissimi gli strumenti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per diffondere le informazioni all’utenza. Citiamo alcuni dei canali utilizzati o messi a disposizione: numero verde, sito aziendale, profili social (facebook, twitter), canale youtube tramite cui è possibile accedere anche ad appositi tutorial. E ancora indirizzi mail o modalità per rendere più comoda la fruizione degli uffici in caso di necessità come il servizio web ticket e ancora l’app dedicata dell’Agenzia.

Agenzia delle Entrate, numero verde

Vediamo nel dettaglio modalità e funzionalità del numero verde. In pratica quali sono i numeri e quali servizi si possono richiedere.

Da telefono fisso il numero da digitare è 800.90.96.96. Mentre da cellulare bisogna contattare lo 0696668907. Invece da estero il numero da comporre è +39 0696668933 (con servizio in lingua italiana)

Telefonando al numero verde 800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore) o allo 0039 0696668933 se dall’estero (costo a carico del chiamante), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), è possibile accedere ai seguenti servizi.

Call center con operatore – assistenza e informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi e su cartelle e comunicazioni di irregolarità.

– assistenza e informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi e su cartelle e comunicazioni di irregolarità. Servizio automatico – informazioni a risposta automatica su a) modalità di richiesta del codice Pin, indispensabile per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia attraverso Fisconline, b) verifica delle partite Iva comunitarie (la verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell’operatore – il controllo può essere effettuato anche online), c) informazioni sull’Ufficio territoriale di appartenenza.

– informazioni a risposta automatica su a) modalità di richiesta del codice Pin, indispensabile per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia attraverso Fisconline, b) verifica delle partite Iva comunitarie (la verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell’operatore – il controllo può essere effettuato anche online), c) informazioni sull’Ufficio territoriale di appartenenza. Prenotazione appuntamenti – consente di prenotare un appuntamento con un funzionario, scegliendo l’ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati, secondo le disponibilità. Inoltre, attraverso le indicazioni del sistema, il contribuente può selezionare il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 selezionando l’opzione 3 della voce guida – “assistenza presso ufficio” – e poi digitando 1 – “prenotazione appuntamenti”. Il servizio è prenotabile anche online

Agenzia delle Entrate, numero verde

Inoltre chiamando il numero 800.89.41.41 da telefono fisso è possibile:

ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41- bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati

richiedere informazioni su rimborsi e controlli riguardanti i contribuenti non residenti.

Agenzia delle Entrate, web ticket elimina code

Un’altra modalità che vogliamo illustrare studiata per rendere più agevole il rapporto tra cittadino e Agenzia è il servizio cosiddetto “elimina code online”. Come spiega lo stesso sito di AdE il web ticket consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio territoriale da utilizzare nello stesso giorno, limitatamente ad alcuni servizi, evitando, in questo modo, di attendere il proprio turno in ufficio.

Come fare? L’utente può compilare un form e una volta inoltrata la richiesta lo stesso riceverà una mail con link tramite cui confermare la richiesta. A seguire si riceverà il biglietto stampabile con cui presentarsi in ufficio. Attenzione: il servizio al momento è attivo in fase sperimentale presso gli Uffici Provinciali Territorio di Roma, Frosinone, Torino e Bologna.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM