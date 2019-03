Il Commissario Montalbano 2019: cast, trama ed episodi. Streaming tv-replica Anticipazioni e trama Il Commissario Montalbano 2019

L’11 febbraio 2019 la messa in onda delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla mente di Andrea Camilleri (dopo i successi ripetuti anche nella scorsa stagione tv).

Dal canto suo, Luca Zingaretti, a vent’anni esatti dalla prima trasposizione cinematografica dei romanzi gialli dello scrittore siciliano, torna sulla Rai nei panni del Commissario più amato dai telespettatori.

Le prime due puntate de Il Commissario Montalbano 2019 andranno in onda l’11 e il 18 febbraio. La serie, rimasta orfana del famoso medico legale di Vigata, vedrà ambientata una delle due puntate della fiction in Friuli, per rendere omaggio all’attore Marcello Perracchio.

Il Commissario Montalbano 2019: trama nuovi episodi

Le nuove puntate, rispettivamente Una storia del ’43 e L’altro capo del filo, saranno interamente incentrate sulla questione dei migranti, mai come ora così attuale.

Nel primo dei due nuovi episodi, in onda lunedì 11 febbraio, Montalbano troverà, sepolto nella sabbia, un diario del 1943. Qualcuno, nel bel mezzo della guerra, aveva scoperto qualcosa di terribile, qualcosa di cui nessuno era mai venuto a conoscenza.

Toccherà al Commissario di Vigata indagare sulla veridicità dei fatti narrati in quel vecchio diario.

Il Commissario Montalbano 2019: episodi tredicesima stagione, al centro i migranti

La dodicesima stagione si era conclusa con i preparativi del tanto atteso matrimonio tra Livia e il Commissario. Tutto è pronto e il grande giorno attende solo di essere celebrato. Qualcosa di oscuro e molto più grande di loro, però, interrompe bruscamente i festeggiamenti.

La Sicilia, da isola serena e paradisiaca, diventa infatti teatro di morte. Uomini, donne e bambini partono dall’Africa e perdono la vita nelle acque del Mediterraneo.

Nel corso della tredicesima stagione vedremo il Commissario Montalbano impegnato sulle coste siciliane, pronto a dare una mano agli uomini della Guardia Costiera. Ci sarà però da aspettarsi un lieto fine, così come è stato anticipato dalla fine delle riprese, nel mese di giugno 2018.

Per vedere Il Commissario Montalbano in streaming o replica basterà collegarsi al sito Rai Play o scaricare le omonime app.

