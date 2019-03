Serena Rossi: figlio e marito. Chi è l’attrice di “Io sono Mia” Chi è Serena Rossi e carriera

Sta vivendo un periodo d’oro la bellissima Serena Rossi. L’attrice napoletana negli ultimi anni ha collezionato tantissimi successi, eha conquistato il pubblico italiano e la critica cinematografica con le sue splendide performance.

Serena si è cimentata nell’ultimo anno nella difficile impresa di interpretare Mia Martini nel biopic Io sono Mia. L’attrice ha studiato con passione il suo personaggio e non ha tradito le aspettative di chi ha scelto di puntare su di lei. Oltre al talento, Serena è dotata di una innegabile bellezza e di un carattere vivace e spiritoso che ha stregato milioni di spettatori. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata dell’attrice?

Serena Rossi: chi è l’attrice di Io sono Mia

Serena Rossi nasce il 30 agosto del 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine. L’arte scorre nelle vene di Serena che ha due genitori che lavorano nel mondo della musica. Pur essendo giovanissima, l’attrice ha recitato e cantato in tantissime pellicole, programmi televisivi e fiction. Il suo debutto avviene nel 2002 quando canta nel musical C’era una volta…Scugnizzi. Durante lo spettacolo Serena si distingue per la sua bravura e poco dopo entra nel cast della soap opera Un Posto al Sole. Grazie a questo ruolo, l’artista raggiunge una certa notorietà e partecipa a numerose trasmissioni televisive.

Serena Rossi: il debutto al cinema, le fiction e gli ultimi lavori

Nel 2007 approda al cinema con Liberarsi- Figli di una rivoluzione per poi recitare in fiction di successo come Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti e R.I.S. Serena in questi anni ha alternato il cinema a serie tv e spettacoli teatrali senza mai fermarsi e collezionando un successo dopo l’altro.

L’attrice poi ha partecipato nel 2014 alla trasmissione Tale e Quale Show e conquistato al vittoria. Tra trasmissioni, film di successo, l’ultima grande prova è stata interpretare Mia Martini nel film Io sono Mia. Proprio per questo, l’attrice napoletana sarà ospitata a Sanremo e racconterà la sua esperienza e la genesi della commovente pellicola. Una vita quindi piena di impegni quella di Serena che però non rinuncia all’affetto della sua famiglia.

Vita privata di Serena Rossi: marito e figlio

Grazie ad Un Posto al Sole, Serena Rossi ha trovato l‘uomo della sua vita. Infatti nel 2008 sul set della soap opera ha conosciuto l’attore Davide Devenuto. I due ben presto si sono innamorati e nel 2016 sono diventati genitori dello splendido Diego.

La coppia è molto affiatata e nonostante i numerosi impegni, Serena e Davide sono sempre in compagnia del loro amato figlio.

