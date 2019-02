Tfr e Tfs con Quota 100: calcolo e importo prestito per liquidazione. Slide Slide Tfr Quota 100

Il governo ha diffuso delle slide per far comprendere meglio ai diretti interessati il funzionamento di Quota 100, ma anche l’anticipo Tfr e Tfs. Si è molto parlato nei giorni scorsi di questo meccanismo, al fine di corrispondere in anticipo la liquidazione ai dipendenti statali. Il differimento dei tempi della liquidazione tra dipendenti pubblici e privati è sempre stato un argomento di attualità, ma con Quota 100 è risalito alla ribalta. Dunque, come funziona il Tfr o il Tfs in regime di Quota 100 e come calcolare l’importo della liquidazione?

Tfr e Tfs con Quota 100: scheda di sintesi, le slide

Nelle slide del governo ci sono 4 schede dedicate al trattamento di fine rapporto e al trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici. La prima slide, che pubblichiamo qui sotto, sintetizza in linee generali l’anticipo della liquidazione. Si parla dunque di un anticipo senza tasse e di uno sconto fino a 5.250 euro sugli interessi, con il pagamento posticipato.

Arriviamo poi all’anticipo dell’importo. I dipendenti pubblici che vogliono andare in pensione avranno la possibilità di ottenere un anticipo del trattamento fino a 30 mila euro, ovvero il 40% del Tfs/Tfr medio. Ciò avverrà tramite un prestito bancario a tasso agevolato. Infine, si parla di cifre. “116 mila lavoratori statali possono chiedere fino a 30 mila euro del Tfr/Tfr nel 2019 con un anticipo da 2 a 6 anni”.

Il finanziamento sarà di tipo agevolato e senza imposte. Più nel dettaglio sarà esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro, con un risparmio complessivo di 816 euro per i dipendenti pubblici.

Si conclude con il nodo interessi. Si parla di finanziamento con tasso di interesse agevolato. Il pagamento avverrà dopo il momento dell’erogazione della liquidazione. Il tasso di interesse agevolato che è stato concordato con ABI è pari al 2,485% rispetto a una media pari al 6%.

