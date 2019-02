Concorsi Oss febbraio 2019: scadenza domanda e posti a disposizione Concorsi febbraio oss, quali sono

Aperti nuovi concorsi per operatori socio-sanitari; selezioni in corso presso strutture ospedaliere del Lazio, della Sardegna e della Calabria.

Concorsi Oss febbraio 2019: i posti a Roma

Gli Istituti Riuniti Assistenza Sociale di Roma Capitale ricercano operatori socio-sanitari e autisti. Nello specifico, si ricercano un autista part-time (categoria B, posizione economica B1) e 4 operatori socio-sanitari full-time (categoria B, posizione economica B3). Per quanto riguarda le candidature come autista, è necessario possedere la patente di guida B e l’abilitazione professionale KB; per il posto come Oss, invece, è necessario essere in possesso del titolo abilitante alla professione di Operatore socio-sanitario.

Bisogna inviare la domanda entro il 10 febbraio 2019; se il numero di domande supererà 100 prevista anche una prova selettiva, oltre a una prova pratica e a un colloquio orale. Dunque, è possibile inviare la propria candidatura a mano o via raccomandata: l’indirizzo di riferimento in questo caso è quello di IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale – Via G.A. Guattani, 17 – 00161, Roma. Tuttavia, sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione al Concorso anche tramite Pec ([email protected]).

Concorsi Oss febbraio 2019: i posti a Sassari e Catanzaro

Anche l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Sassari è alla ricerca di ben 8 operatori socio sanitari; detto ciò, è stabilita una riserva del 40% dei posti per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Requisito fondamentale anche qui il possesso del titolo di OSS; la candidatura è da inoltrare all’indirizzo mail [email protected] – tutta la documentazione necessaria sul sito dell’ospedale sardo – entro il 28 febbraio.

Anche l’ospedale di Catanzaro è alla ricerca di operatori socio-sanitari. Ben 102 i posti a tempo indeterminato messi a concorso; d’altra parte, 32 posti sono riservati al personale in servizio con contratto a tempo determinato. Anche in questo caso requisito fondamentale il possesso della qualifica. Le domande da compilare – tramite apposito format – direttamente sul sito dell’azienda ospedaliera entro il 18 febbraio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM