Concorsi pubblici febbraio 2019 per diplomati e laureati. I bandi Concorsi febbraio 2019 e requisiti

Quali sono i concorsi pubblici in arrivo a febbraio 2019? Ci saranno occasioni per diplomati e laureati e si attende la pubblicazione di alcuni bandi di concorso. Andiamo quindi a riepilogare brevemente i concorsi pubblici in arrivo questo mese, elencandone le principali caratteristiche al momento note, considerando anche i bandi già disponibili.

Concorsi pubblici febbraio 2019: INAF

Cominciamo dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Sulla pagina Lavora con noi, tra borse di studio e assegni di ricerca, spiccano anche due concorsi pubblici, uno dei quali è in scadenza proprio nei primi giorni di febbraio.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a un posto di ricercatore – III livello per il progetto “Towards the CTA era: Non Biazar Radio Loud AGN physics from radio to TeV”. Il concorso è finalizzato a fornire supporto alle attività scientifiche (messa a punto di strategie osservative e coordinamento e organizzazione di campagne multifrequenza) del progetto Cherenkov Telesocpe Array presso l’INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

Il suddetto bando scade il 3 febbraio 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di Ricercatore – III livello nell’ambito del progetto di ricerca SOXS . Il candidato selezionato sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo A – Macroarea 5, settore “Nuove Tecnologie e Strumentazione” sotto settore “Sviluppo di nuove tecnologie per osservazione da terra per lo sviluppo di strumentazione astronomica nelle bande Infrarossa, ottica e UV. Il profilo selezionato sarà coinvolto nelle seguenti attività. Integrazione e verifica delle prestazioni di sistemi opto-meccanici complessi; Progettazione e realizzazione di setup optomeccanici di laboratorio al fine di verificare le prestazioni di sistemi e componenti; Utilizzo di “Portable Coordinate MEasurement Machines”, sensori, moduli controllabili, interferometri; Programmazione per analisi dati.

. Il candidato selezionato sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo A – Macroarea 5, settore “Nuove Tecnologie e Strumentazione” sotto settore “Sviluppo di nuove tecnologie per osservazione da terra per lo sviluppo di strumentazione astronomica nelle bande Infrarossa, ottica e UV. Il profilo selezionato sarà coinvolto nelle seguenti attività.

La sede di lavoro è quella dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova e di Asiago.

Il bando scade il 28 febbraio 2019.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Istituto (www.inaf.it), alla pagina Bandi e Concorsi.

Concorsi pubblici febbraio 2019: CNR

Sono 4 i concorsi pubblici indetti dal CNR per il mese di febbraio. Tre di questi sono mirati all’assunzione a tempo determinato di un ricercatore, mentre l’ultimo prevede l’assunzione sempre con contratto a tempo determinato di un tecnologo.

Il primo concorso prevede la selezione di un ricercatore di livello 3 (art. 83 CCNL). Titolo di studio : Scienze biologiche; Area scientifica : Ambiente; Struttura destinataria : Istituto di Ricerca sulle Acque; Sede : Roma; Scadenza : 4 febbraio 2019.

Il secondo concorso prevede l’assunzione di un ricercatore Livello 3 ma con titolo di studio differente. Titolo di studio : Scienze biologiche, Biologia; Area scientifica : Medicina e Biologia; Struttura destinataria : Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia; Sede : Roma; Scadenza : 21 febbraio 2019.

Anche il terzo concorso è riservato a un ricercatore liv. 3. Titolo di studio : Fisica, Scienze dei Materiali, Ingegneria Elettronica; Area scientifica : Fisica; Struttura destinataria : Istituto Nanoscienza; Sede : Pisa; Scadenza : 25 febbraio 2019.

Il quarto e ultimo concorso pubblico prevede l’assunzione con contratto a tempo determinato di un tecnologo liv. 3. Titolo di studio : Laurea generica (non specificata o altro); Area scientifica : Economia; Struttura destinataria : Istituto di Fotonica e Nanotecnologie sez. Milano; Sede : Milano; Scadenza : 25 febbraio 2019.



Per consultare i bandi integrali, vi invitiamo a recarvi sul sito del CNR (www.cnr.it).

Concorsi pubblici febbraio 2019: Università degli Studi di Perugia

Sono 532 le nuove risorse richieste dall’Università di Perugia. Il profilo ricercato è quello di collaboratore a tempo parziale, mentre le sedi corrispondono a Perugia e Terni. Sono in tutto 4 i concorsi pubblici per il mese di febbraio, riservati rispettivamente alla ricerca di Collaboratori laureati e Collaboratori studenti.

Requisiti Collaboratore laureato

Di seguito i requisiti richiesti per il profilo di Collaboratore laureato:

Titolo di laurea triennale (conseguita all’Università di Perugia);

Regolare iscrizione al I anno di un corso di laurea magistrale (a.a. 2018-2019);

Non aver interrotto o rinunciato a una precedente prestazione collaborativa senza giustificati motivi.

Requisiti Collaboratore studente

Sotto i requisiti richiesti per il Collaboratore studente.

Non essere lavoratore dipendente o autonomo;

Avere conseguito il quoziente minimo (0,5) di accesso al concorso relativamente al piano di studi con riferimento all’anno accademico 2017-2018.

Iscrizione regolare all’a.a. 2018-2019 ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale ad anni successivi al primo;

Numero complessivo di anni di iscrizione all’Università non superiore a 1 anno rispetto alla durata normale del corso;

Non aver interrotto o rinunciato a una precedente prestazione collaborativa senza giustificati motivi.

Per ulteriori informazioni sui bandi di concorso vi invitiamo a recarvi sulla pagina specifica dell’Università degli Studi di Perugia (www.unipg.it). Il termine ultimo per candidarsi è mercoledì 13 febbraio 2019.

Concorsi pubblici 2019: Ministero dell’Ambiente

In arrivo assunzioni anche nel Ministero dell’Ambiente. Infatti, per il triennio 2019-2021 è prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 420 persone, di cui 400 unità per il personale non dirigenziale e 20 unità per il personale dirigenziale non generale. Tra queste ultime, massimo 10 posti saranno riservati al personale interno.

Si attendono novità e aggiornamenti ufficiali in merito, che non esiteremo a comunicarvi appena possibile.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM