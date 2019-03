Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota Chi è Charles Leclerc

Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1.

Charles Leclerc: Carriera

Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 dove vinse subito il campionato Paca francese, così come nel 2006 e nel 2008. Dopo aver vinto numerosi tornei per Kart, entrò a far parte della compagnia di management ARM con a capo Nicolas Todt, figlio di Jean Todt ex team leader Ferrari.

Il passaggio alle monoposto arrivò nel 2014, dove Leclerc corse nella Formula Renault 2.0 Alps per la squadra britannica Fortec Motorsports. Al termine del campionato arrivò secondo. Partecipò inoltre come pilota ospite all’Eurocup Formula Renault 2.0 arrivando tre volte su sei sul podio.

Nel 2015 passò alla Formula 3 dove corse per il team olandese Van Amersfoort. Dopo la terza vittoria alla gara di Spa, Charles comandava la classifica piloti F3; ma, a causa di un incidente che danneggiò il telaio alla sua vettura, termino il campionato al quarto posto. Nel 2016 passò alla GP3 con la ART Gran Prix che lo ingaggiò. A fine anno Leclerc si laurea campione.

Dopo la vittoria in F3, fu confermata la sua salita in Formula 2 con il team Prema Racing. Il campionato inizia per il meglio, ben 5 vittorie e 7 podi nelle prime 12 gare, poi nonostante alcune squalifiche e altre gare non andate per il meglio, Leclerc riesce a laurearsi comunque campione anche in F2.

Charles Leclerc: Formula 1

Già dal 2016 Leclerc cominciò a fare da collaudatore sia per Haas che per Ferrari e nel settembre 2017 venne invece ufficializzata la sua presenza alle prove libere con la Sauber. Nel novembre del 2018 il team elvetico ufficializza il pilota come uno dei titolari nel campionato di F1. L’annata non è fortunata per il monegasco che in seguito a molti ritiri e a prestazioni sfortunate riesce a piazzarsi 13esimo nella classifica finale.

Charles Leclerc: Ferrari

A marzo del 2016 il giovane pilota entra a far parte della Ferrari Driver Accademy, un programma sportivo nato nel 2009 e coordinato da Massimo Rivola, che ha l’obiettivo di formare i piloti selezionati dal punto di vista agonistico, umano e professionale. Dopo aver quindi seguito il giovane pilota nella sua crescita, il team Ferrari, l’11 settembre 2018, decide di accoglierlo nella sua scuderia, facendogli prendere così il posto di Kimi Raikkonen.

Charles Leclerc: il padre Hervé

Il 2017 è sicuramente l’anno migliore della carriera di Charles. Per lui non è stato proprio così. Infatti qualche giorno prima della gara di Baku il giovane pilota perse il padre Hervé, colui che lo avvicinò al mondo delle corse. Hervé Leclerc fu anche lui un pilota e gareggiò tra il 1983 e il 1988 in Formula 3.

La morte del padre spinse Charles a crescere in fretta sia dal punto di vista umano che su quello sportivo; come rivelò lo stesso pilota in un’intervista:

“Sono dovuto crescere in fretta a causa sia della natura della mia professione che di circostanze personali. Credo che il più grande risultato raggiunto in termini di prestazioni sia stata la pole di Baku, pochi giorni dopo la morte di mio padre.”

Charles Leclerc: Instagram

Charles è un ragazzo che va matto per i motori, lo dimostra il suo account instagram officiale “charles_leclerc“. La maggior parte dei suoi post riguarda la sua professione: vetture, caschi, premi e…Ferrari.

Il giovane pilota non vede l’ora di montare in sella alla sua nuova monoposto per spingerla al massimo. Sembra ormai prontissimo ad affrontare questa sua nuova avventura.

