Carnevale 2019: data, martedì grasso e inizio. Il calendario Data carnevale 2019 e martedì grasso

Dopo la fine delle vacanze natalizie, bambini, adulti e, perché no, anche anziani, attendono l’arrivo del carnevale per festeggiare di nuovo e “spezzare” la monotonia invernale che caratterizza gennaio e febbraio. La presumibile data di carnevale è sempre un grande dilemma. Per questo 2019, però, vediamo di chiarire le cose stabilendo, una volta per tutte, come capire”quando è carnevale?”.

Carnevale 2019: quando cade?

Il Carnevale è strettamente legato alla Pasqua. Questo perché i festeggiamenti carnevaleschi si concludono sempre per il mercoledì delle ceneri, che segna l’inizio della Quaresima, periodo che ci separa dalla Pasqua. Per capire quindi quando è carnevale bisogna partire dalla domenica di Pasqua, che cade sempre la domenica dopo il primo plenilunio di primavera (tra il 22 marzo e il 25 aprile), e sottrarre sei settimane. Così facendo si arriva alla settimana del carnevale.

Quest’anno Pasqua sarà il 21 aprile, per cui: giovedì grasso sarà il 28 febbraio, martedì grasso (ultimo giorno di festeggiamenti) sarà il 5 marzo. Questo è vero per tutta Italia salvo Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, le feste si allungano di qualche giorno con il carnevale ambrosiano, per cui proseguono fino a sabato 9 marzo. Protagonista assoluta del carnevale ambrosiano è la maschera di Meneghino, un servo che si burla dei difetti dei nobili.

Clicca qui, per il calendario con tutte le festività e santi del 2019, da scaricare in pdf

Il carnevale italiano più conosciuto: quello di Venezia

In Italia vi sono diverse tradizioni riguardo al carnevale che si manifestano in numerosi eventi a cui partecipare. Le più famose, che possono anche fornire la scusa per un weekend fuori porta sono quelle di Viareggio e Venezia. Il carnevale di Venezia è uno dei più famosi e antichi del mondo ed intratterrà il pubblico dal 23 febbraio al 5 marzo con la programmazione di circa 50 eventi, dalla festa veneziana sul Rio del Cannaregio alla sfilata in maschera in Piazza San Marco. Il coloratissimo carnevale di Viareggio, invece, durerà dal 9 febbraio al 5 marzo. Il 2019 rappresenterà la 146esima edizione sui viali a mare di Viareggio con carri, maschere e sfilate.

