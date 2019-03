Quanto guadagna Fedez: stipendio in un anno e patrimonio Stipendio Fedez e quanto guadagna

Quanto guadagna Fedez? È questa la domanda che in molti, tra i fan e non solo del cantante, si pongono cercando una risposta definitiva. La passione, che a volte si tramuta in ossessione, per i personaggi pubblici fa emergere spesso alcune domande riguardo la vita privata dei VIP, che in quanto personaggi pubblici, invero, di vita privata ne hanno poca. Con i social, poi, la voglia di mettersi in mostra e di far vedere ai propri fan scorci della propria vita quotidiana riduce ancora al minimo l’aspetto legato alla privacy.

Tra le domande più ricorrenti dei fan sui motori di ricerca, molte di queste riguardano proprio aspetti della vita privata e professionale. Tra questi, ad esempio, molto frequenti sono le ricerche sui fidanzati e sugli stipendi. E visto che Fedez è uno dei cantanti più “social” e più attivi dal punto di vista imprenditoriale del panorama italiano, la domanda “quanto guadagna Fedez” è una tra le più poste dagli utenti su internet.

Quanto guadagna Fedez con la sua società

Cominciamo subito col dire che più di stipendio si dovrebbe parlare di vero e proprio impero, in senso imprenditoriale ovviamente. Così si può definire quello dei Ferragnez, che con le loro attività guadagnano molto. Presi singolarmente, Fedez ha una società che si chiama Zedef Srl e che nel 2017 ha totalizzato ricavi per 2,68 milioni di euro, con una crescita dell’utile (1,5 milioni di euro) dell’86% rispetto all’anno precedente. Il suo patrimonio generale deriva comunque non solo dalla musica. Una buona parte, se non la maggiore, dei proventi proviene infatti dalle sue apparizioni in tv, e in particolar modo nelle pubblicità e nei talent show come X Factor, nel quale ha ricoperto dal 2014 il ruolo di giudice.

Quanto guadagna Fedez a X Factor

Per quanto riguarda la società il bilancio è reso pubblico e dunque non è difficile quantificare. Per ciò che concerne gli stipendi a X Factor, invece, il discorso è ben diverso. I suoi inizi al talent non sono stati estremamente redditizi – si parla di 5.000 euro a puntata – ma con il passare del tempo e una visibilità (ed esperienza) accumulata le cose sono cambiate ovviamente in meglio per lui. Alcune voci riferiscono di 10-20 mila euro a puntata, ma naturalmente il suo stipendio resta segretissimo.

Quanto guadagna Fedez da influencer

Così come sono segreti gli ingaggi derivanti dalla sua attività di influencer. Si parla di 10 mila euro a post sponsorizzato sui canali social, ma anche qui le cifre non sono state rivelate nel dettaglio e le voci in giro restano semplici indiscrezioni. In una intervista di qualche anno fa sul Corriere, il rapper precisò comunque di essere più ricco di Chiara Ferragni, rivelando anche come spese i suoi primi importanti guadagni. “Li ho usati per pagare i debiti che avevamo” ed estinguere anticipatamente il mutuo per la casa della sua famiglia. Insomma, una visione imprenditoriale piuttosto razionale che, insieme a quella musicale, può continuare a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

