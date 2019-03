Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Chi è Daniel Ricciardo

Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale.

Daniel Ricciardo: Carriera

A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che era un ex pilota. Nel 2005 passa alle monoposto, partecipando così al campionato dell’Australia occidentale Formula Ford. L’anno seguente vinse la Formula BMW Asia Scholarship, che gli permise di partecipare al campionato asiatico di Formula BMW con l’Eurasia Motorsport. Nell’agosto dello stesso anno partecipa inoltre al campionato britannico di Formula BMW con il team Motaworld Racing. Al termine della stagione disputò le finali mondiali con la Fortec Motorsport, terminando quinto.

Nel 2007 passò alla Formula Renault con la RP Motorsport principalmente nel campionato italiano che finì al sesto posto; al campionato europeo non segnò punti. A fine stagione, in una sessione di test a Estoril venne notato e venne inserito nel programma piloti Red Bull Junior Team. Partecipò anche nel 2008 alla competizioni, sia europea che occidentale, passando però al team SG Formula. Vinse il campionato dell’Europa occidentale e arrivò invece secondo in quello continentale, dietro a Bottas.

Daniel Ricciardo: Formula 3 e Renault 3.5

Già nel 2008 Ricciardo debuttò in Formula 3 concludendola al sesto posto. Nel 2009 passò ufficialmente al campionato britannico di Formula 3 con la Carlin Motorsport; competizione che vinse con ben 87 punti di distacco sul secondo.

Nella stagione 2009 esordì nella World Series by Renault con il team Tech 1 Racing; firmò così per l’anno successivo. Finì la stagione 2010 in seconda posizione, visto il sorpasso subito dal suo rivale Alesin, nell’ultima gara del campionato. Nel 2010 divenne collaudatore Toro Rosso e pilota titolare in HRT; competizione che termino con una quinta posizione.

Daniel Ricciardo: Anni in Toro Rosso

Fece da collaudatore della Toro Rosso fino al 2012, dove ricoprì inoltre il ruolo di pilota di riserva, anche per Red Bull. Nel 2012 diviene pilota titolare Toro Rosso, disputa però una stagione non molto esaltante, collezionando come migliori risultati 4 noni posti e terminando al 18esimo posto della classifica iridata. L’anno successivo viene confermato e migliora di quattro posizioni il risultato dell’anno precedente.

Daniel Ricciardo: anni in Red Bull

Il passaggio in Red Bull avviene nel 2014 e il suo primo anno è esaltante, dopo una squalifica e un ritiro comincia a compiere splendide prestazioni, compiendo anche 3 vittorie nei Gp di Canada, Ungheria e Belgio. A fine stagione si classifica terzo in classifica iridata, venendo quindi confermato nell’anno successivo.

L’anno seguente chiude solamente all’ottavo posto. Nel 2016 è molto più fortunato e dopo ben 7 podi, 1 vittoria e molte altre buone prestazioni si classifica di nuovo terzo. Negli ultimi due anni, quando il pilota sembra aver trovato una certa continuità di risultati, non viene pero aiutato dalla vettura che dimostra scarsa affidabilità; ben 14 ritiri in 2 anni, condannano Ricciardo ad un quinto e un sesto posto.

Il pilota italo-australiano, dopo queste vicissitudini, decide perciò di firmare per il 2019 con la scuderia Mercedes.

Daniel Ricciardo: Fidanzata

Ricciardo fino al 2016 fu protagonista di una duratura relazione fin dai tempi di scuola con Jemma Boskovic, ragazza di Perth. I due pero ruppero e il pilota si concentrò sulla F1. Fino a che, nell’estate 2018, i tabloid inglesi pizzicarono l’australiano a festeggiare, la recente vittoria del Gp monegasco, con la pianificatrice di eventi in casa Red Bull, la tedesca Anna Horbass. La ragazza confermò, ammettendo però che il rapporto era ancora alle fasi iniziali e nulla ancora sicuro.

Daniel Ricciardo: Instagram

L’account instagram di Daniel Ricciardo (@danielricciardo) è seguito da ben 1,8 milioni di persone. Il pilota ha fino ad ora postato ben 271 post, molti dei quali ritraggono lo stesso Ricciardo tra vita privata e sportiva, ma sempre la maggior parte incentrata sulle corse. L’australiano scrive infatti come “bio” del profilo:

“Formula 1 driver from Australia. I drive cars. Fast.”

Chissà se questa stagione, questa sua velocità, non lo porti sul gradino più alto del podio.

